Vídeo de Jô Soares confrontando Fábio de Melo volta a viralizar

O padre Fábio de Melo viu seu nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais recentemente, após causar a demissão de um gerente de cafeteria em Santa Catarina, ao reclamar publicamente do serviço prestado pelo profissional.

Desde então, o religioso tem sido alvo de um intenso debate: de um lado, críticos que desaprovam sua atitude; do outro, fãs que o defendem, alegando não haver nada de errado em sua postura.

Em meio à repercussão, alguns internautas resgataram um vídeo de uma entrevista concedida por Fábio de Melo ao apresentador Jô Soares (1938–2022), exibida em 2009 no Programa do Jô, da TV Globo.

Na ocasião, o comunicador deixou o religioso em uma verdadeira saia justa ao questioná-lo sobre uma campanha contra a pedofilia que ele promovia na época. Na entrevista, os músicos do padre usavam camisetas com a frase “Todos Contra a Pedofilia”.

Ao comentar o tema, Jô Soares, conhecido por seu humor irônico e inteligente, pontuou: “Todos contra a pedofilia: tem alguém a favor?”, provocou o apresentador.

Visivelmente sem graça, Fábio de Melo explicou que estava iniciando a campanha com o objetivo de divulgá-la em todo o Brasil. O saudoso apresentador então opinou:

“Eu acho que são certos projetos que… por exemplo, para mim é como se tivesse uma camiseta dizendo ‘Somos contra o câncer’. É claro que somos contra o câncer”, opinou ele, sugerindo que o uso de camisetas com frases óbvias não acrescentava à causa e que campanhas assim poderiam soar vazias.

Jô seguiu explicando que acreditava que a campanha também poderia ter o propósito de amenizar o estigma que recai sobre a Igreja Católica devido aos muitos casos de padres acusados de pedofilia.

fábio de melo já não é de hoje um padreco especialista em performar em benefício próprio. um dos meus vídeos favoritos da internet é esse em que o jô soares não deixa passar pic.twitter.com/UwNHYEGyOi — daniel duncan (@daniduncan) May 19, 2025

Entenda a polêmica

O padre Fábio de Melo se envolveu em uma polêmica após relatar, nas redes sociais, um episódio ocorrido em uma unidade da cafeteria Havanna, em Joinville (SC), no último dia 10 de maio.

Segundo o religioso, ele teria sido tratado com grosseria por um gerente do local ao questionar uma divergência entre o valor exibido na prateleira e o cobrado no caixa por dois potes de doce de leite diet.

A publicação repercutiu nas redes sociais e, poucos dias depois, o gerente Jair José Aguiar foi demitido. A decisão da empresa, no entanto, passou a ser questionada após Jair vir a público com sua versão dos fatos.