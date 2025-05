Vídeo: Edson, dupla de Hudson, perde dente antes de show e diverte fãs

O almoço não foi dos mais tranquilos para o cantor Edson, da dupla com Hudson. Durante a refeição, o sertanejo acabou perdendo um dos dentes incisivos — e resolveu levar o imprevisto na esportiva.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Edson apareceu já com o “novo visual” e tratou de fazer graça com a situação, enquanto seguia viagem por Goiás. “Aconteceu uma coisa muito triste, vou ter que revelar…”, disse, mostrando o dente faltando.

“Gente, sinceramente… O duro é aguentar as piadas. Se tiver algum dentista em Anápolis, me ajuda, eu preciso ir para Goiânia e não está legal. Quero ver se consigo cantar uma música assim mesmo”, completou, dando uma desafinada proposital para arrancar risadas.

Assista ao vídeo:

Nas redes sociais, o cantor entrou na brincadeira e até fez uma comparação com o personagem Debi, do filme Debi & Loide – Dois Idiotas em Apuros. Os internautas não perderam a piada. “O atacante foi expulso do jogo”, comentou um seguidor. Outro aconselhou: “Era só ter colocado uma pastilha de hortelã prensada aí nas trave, uai.”

O parceiro Hudson entrou na brincadeira e chegou a sugerir que o show marcado para a sexta-feira (30/5), em Abadiânia (GO), seria cancelado. Mas a história não passou de piada.

“Gente, era brincadeira, não vamos cancelar o show, vou arrumar uma cola e vai dar certo”, garantiu Edson, mantendo o bom humor.

E a história teve final feliz: o sertanejo conseguiu atendimento com uma dentista em Anápolis, que resolveu o problema a tempo. Com o sorriso restaurado, Edson voltou às redes e disparou: “Agora eu quero ver quem vai tirar sarro de mim”. O show da noite de sexta-feira aconteceu normalmente — e com o dente no lugar.