Vídeo: ex-BBB Paulinha Leite revela os nomes escolhidos para os gêmeos

Paulinha Leite reuniu amigos e familiares, no fim de semana, para revelar o sexo do primeiro bebê que está esperando. E, depois de surpreender a todos contando que seriam gêmeos, e um casal, a influenciadora e ex-BBB usou o Instagram, na noite de domingo (25/5), para contar os nomes escolhidos para as crianças.

“Prontinho: foi com esse vídeo no telão que anunciamos, ontem [sábado, 24/5], que eram gêmeos. Primeiro, revelamos o sexo de um deles, normalmente, como se fosse único (já postei o vídeo) e descobrimos que seria o Ethan . Depois, Fingimos que as avós e a dinda iam fazer uma surpresa para a gente ahhahaha com esse vídeo e nele anunciamos que ainda faltava descobrir o sexo de mais um bebê (também já postei o vídeo) e descobrimos que seria a Luz”, contou ela.

Leia também

Declaração aos filhos

Em outra publicação, Paulinha Leite se declarou para os filhos, frutos de seu casamento com o americano Dakota Ballard: “Ethan e Luz, vocês ainda nem chegaram, mas já são a razão de tantos olhos brilharem e corações transbordarem. Nesse vídeo, registramos palavras que o tempo não apaga, mensagens de quem já ama vocês mais do que tudo”, escreveu ela na legenda.

E concluiu: “Dos titios, das avós e dos seus pais… Para que um dia, quando crescerem, possam assistir e sentir: que vocês foram sonhados, desejados e infinitamente amados desde sempre. Bem-vindos ao nosso reino encantado. ”, encerrou.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Ex-BBB Paulinha Leite anuncia gravidez do primeiro filho

Instagram/Reprodução 2 de 7

Paulinha Leite e o marido, Dakota Ballard, trocam beijos durante passeio

Instagram/Reprodução 3 de 7

Paulinha Leite e o marido, Dakota Ballard, posam juntos e sorridentes

Instagram/Reprodução 4 de 7

Paulinha Leite e o marido, Dakota Ballard, trocam olhares durante viagem

Instagram/Reprodução 5 de 7

Paulinha Leite e o marido, Dakota Ballard, se olham de forma romântica

Instagram/Reprodução 6 de 7

Paulinha Leite e o marido, Dakota Ballard, dão beijão em frente a um carrossel

Instagram/Reprodução 7 de 7

Paulinha Leite e o marido, Dakota Ballard, posam abraçados em hotel

Instagram/Reprodução

Assista ao vídeo