Vídeo: filho de Marcola divulga música em homenagem ao pai preso

Lucas Camacho, de 16 anos, filho de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC), divulgou, na madrugada deste sábado (24/5), uma prévia de sua nova música dedicada ao pai, atualmente preso. O vídeo foi publicado nas redes sociais do adolescente e rapidamente repercutiu entre seguidores.

Na gravação, Lucas entoa versos que expressam a saudade e a expectativa pela libertação de Marcola:

“Tá passando o tempo, já já estou maior de idade, não vejo a hora do momento de cantar a sua liberdade. Talvez eles queiram mesmo eu botando fogo na cidade, se pá eles acham mesmo que a nossa dor não é de verdade, mas estou seguindo os conselhos, agindo na sagacidade. Confesso que já tive medo, mas aprendi a lidar com as fases. Hoje mesmo entendi o que é responsabilidade, aprendi a ser homem de verdade. Mesmo que demore algum tempo, ainda estou aqui fora te esperando com a sua senhora. E que tem vezes que vem a saudade e as lágrimas rolam, mas entendo que o bagulho é foda”.

View this post on Instagram A post shared by CAMACHO (@camacho.rlk)

A música marca mais um passo na tentativa do jovem de consolidar sua carreira no meio musical. Conforme a coluna já havia revelado, Lucas Camacho se prepara para lançar uma parceria com Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o rapper Oruam, de 24 anos, filho de Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho (CV). Oruam começou a carreira em 2021 e, desde então, acumulou milhões de visualizações e uma legião de fãs, sobretudo adolescentes.

O adolescente quer conquistar uma carreira musical

Material cedido ao Metrópoles

Reprodução

Marcola e Marcinho VP

Material cedido ao Metrópoles

Lucas e Oruam já estiveram juntos e fizeram até mesmo um registro fotográfico, ao qual a coluna teve acesso com exclusividade.

Atualmente, Lucas Camacho cursa o 3º ano do ensino médio e pretende seguir a graduação em economia. Apesar dos planos acadêmicos, ele investe na música como um projeto pessoal e não esconde, em suas redes sociais, a admiração pelo pai. Ele postou uma foto de Marcola na prisão, exibindo uma placa com a identificação: “Roubo a banco/20/7/1999”.

Em seu perfil, Lucas também compartilha imagens de viagens internacionais e registros ao lado de carros de luxo.