VÍDEO: gambá ‘bêbado’ é encontrado com garrafas de cachaça e gin quebradas

Com garrafas de cachaça e gin quebradas no chão, um gambá foi encontrado dormindo em uma residência no bairro Pedra Branca, em Palhoça, na manhã desta quarta-feira (28). O caso levantou a suspeita de que o animal teria ingerido bebidas alcoólicas.

Débora, moradora da casa, e a amiga Carla se assustaram ao encontrar o animal silvestre deitado no chão. A suspeita inicial era de que o gambá estivesse morto, mas logo elas associaram a cena às garrafas quebradas e a um possível estado de embriaguez.

As amigas perceberam que o gambá estava apenas adormecido, em meio ao forte cheiro de álcool. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o animal aparece deitado enquanto as duas riem da situação e comentam sobre o “gambá bêbado”.