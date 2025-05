Vídeo: homem baleado na cabeça é socorrido por amigos em Cuiabá

Um homem de 39 anos foi socorrido no início da tarde dessa quinta-feira (29/5) com um tiro na cabeça, na Rua Rachel de Queiroz, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande (MS).

Conforme apurado pela reportagem, a vítima estava na casa de um amigo, quando ficou sozinho por poucos minutos e o casal de amigos ouviu o disparo.

Confira o vídeo e a reportagem completa no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.