Vídeo: homem confessa ter matado jovem em moto, se apresenta à polícia e alega traição

Patrick Cardoso dos Santos Araújo (foto) se apresentou à Polícia na tarde desta quinta-feira (29) e confessou ter matado o jovem João Victor Pereira Amorim, de 20 anos, na tarde do dia anterior. Ele estava acompanhado de advogado, prestou depoimento, alegou ter agido por motivação passional e foi liberado, após o prazo do flagrante.

Segundo relatado às autoridades, Patrick disse que descobriu, por meio de mensagens trocadas no WhatsApp, que João Victor estaria mantendo um relacionamento amoroso com sua esposa. Ele afirmou ainda que, após confrontar a vítima por telefone, teria sido ameaçado de morte — o que, segundo sua versão, o levou a cometer o crime.

João Victor foi morto a tiros no início da tarde de quarta-feira, na avenida Amazonas com a rua Elias Gorayeb, no bairro Nossa Senhora das Graças, região central de Porto Velho. Ele pilotava uma motocicleta com a esposa na garupa quando foi surpreendido por Patrick, também em uma moto.

Testemunhas afirmam que o atirador emparelhou com a moto do casal e efetuou diversos disparos contra João Victor, que caiu ferido no meio da rua. A companheira da vítima saiu correndo desesperada e foi socorrida por populares. O atirador fugiu logo em seguida.

A perícia técnica recolheu ao menos cinco estojos de pistola.