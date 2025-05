Vídeo: homem danifica porta de casa lotérica a pedradas e acaba preso em Sena Madureira

Policiais militares de Sena Madureira, ligados ao 8⁰ BPM, prenderam na madrugada de sábado (24) o nacional Willian Roberto, 23 anos, sob acusação do crime de dano. Imagens oriundas de câmeras de segurança mostram ele atirando pedras contra a porta de uma casa lotérica situada nas proximidades da praça 25 de setembro, em frente a parada dos mototaxistas.

O caso só veio a tona depois que a proprietária chegou no estabelecimento e se separou com a porta danificada, bem como, a cobertura da frente que é revestida por lona. Desse modo, a PM foi acionada e com base nas imagens conseguiu identificar o infrator.

Willian Roberto foi encontrado na Benjamin Constant, próximo ao bar da Andressa. Mesmo aparecendo nitidamente nas imagens, ele negou a autoria delitiva. Disse que tinha sido atingido com uma pedrada na cabeça por um desconhecido.

Como protocolo de praxe, o mesmo foi conduzido para a Unidade de Segurança Pública para as devidas providências.

Em datas anteriores, o deputado Tanizio Sá havia alertado sobre a atuação do referido indivíduo, contudo, a PM não tinha o capturado ainda porque não existia mandado de prisão em seu desfavor. Provavelmente, ele sofre de algum transtorno mental.

Veja o vídeo: