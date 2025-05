Vídeo: incêndio atinge fábrica petroquímica em bairro de Salvador

Um incêndio foi registrado em uma fábrica do Polo Petroquímico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no final de tarde dessa terça-feira (27/5). Imagens mostram que as chamas atingiram uma das torres da fábrica.

A reportagem entrou em contato com o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), que disse não ter sido informado oficialmente sobre o incêndio. Vídeos que circulam na internet mostram a formação de uma grande fumaça, que pode ser vista à distância.

Veja o vídeo e a reportagem completa no Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.