Vídeo: MC Livinho canta na festa do título do Galatasaray

O Galatasaray foi tricampeão da Liga Turca, nesta sexta-feira (30/5), e a trilha sonora ficou por conta do Brasil. Após o sucesso da música “Vidrado em você” entre o time e os torcedores no fim da temporada, MC Livinho foi convidado pela equipe para se apresentar no jogo final da tamporada, contra o Instabul, em que venceu por 2 x 0 e levantou a taça.

Leia também

Assista ao vídeo da apresentação do cantor:

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Galatasaray comemorou o terceiro título consecutivo

Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images 2 de 2

Mc Livinho assistiu ao jogo do camarote do estádio

Reprodução/ Redes sociais

Apesar do fim do campeonato ter acontecido nesta sexta-feira, o Galatasaray já havia confirmado o título com duas rodadas de antecedência. No dia 18 de maio, com a vitória por 3 x 0 em cima do Kayserispor, a equipe se sagrou campeã da Liga Turca. E foi nesta ocasião que começou a relação entre o time e o cantor.

Após a partida que fez o clube da capital abrir oito pontos de diferença para o vice-líder, Fenerbahçe, foi realizada um festa que reuniu mais de um milhão de torcedores. E a música que mais movimentou os jogadores e a torcida foi a canção de Mc Livinho, com Dj Guuga.

O Galatasaray publicou um vídeo do momento nas redes sociais e o cantor brasileiro respondeu que queria estar na festa da equipe. O time aproveitou o sucesso da canção nos vestiários e nas arquibancadas e convidou Mc Livinho para cantar na partida válida pela última rodada do campeonato, quando o elenco levantaria o troféu.