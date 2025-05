Quatro homens, suspeitos de participarem de uma dupla tentativa de homicídio, foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite dessa segunda-feira (26/5), em Ceilândia (DF).

As vítimas, dois homens de 26 e 33 anos, foram baleadas, socorridas e levadas ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Veja o momento dos disparos:

Testemunhas disseram à polícia que os autores dos disparos fugiram em um Celta vermelho. Com o apoio dos policiais dos Grupos Táticos Operacionais do 28º BPM (Gtop 48) e 27º BPM (Gtop 47), o carro foi localizado em frente a uma distribuidora de bebidas, no Recanto das Emas (DF).

Dentro do veículo, os militares encontraram uma pistola calibre 9 mm com mira a laser, 15 munições intactas e 8 deflagradas.

Ainda segundo a PMDF, antes de ser preso, o quarteto tentou roubar esse estabelecimento comercial, onde foram detidos.

Todos foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) e autuados em flagrante por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de roubo. O veículo utilizado na fuga também foi apreendido.

Arma apreendida

Reprodução

Vídeo mostra momento em que atirador dispara contra dois rivais no DF

