Vídeo mostra momento em que morador captura filhote de jacaré em rua movimentada de CZS

Uma cena inusitada e ousada chamou a atenção dos moradores de Cruzeiro do Sul nesta terça-feira (20). Um homem foi flagrado capturando, com as próprias mãos, um filhote de jacaré que apareceu em uma poça d’água na Rua Rio Grande do Sul, no bairro 25 de Agosto, nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros.

O momento foi registrado em vídeo por populares e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Nas imagens, o morador, descalço e sem camisa, se aproxima do animal com calma e segurança. Com um movimento firme, ele segura o filhote pela cabeça e o retira da via, enquanto é observado por curiosos que acompanhavam a ação à distância.

O que chama ainda mais atenção é que, apesar da proximidade com a unidade do Corpo de Bombeiros, a instituição não foi acionada para realizar o resgate do animal. A captura foi feita de forma improvisada pelo próprio morador, sem qualquer suporte técnico ou medidas de segurança adequadas.

Embora o jacaré fosse apenas um filhote, especialistas alertam que qualquer intervenção com animais silvestres deve ser feita exclusivamente por profissionais capacitados, como equipes do Corpo de Bombeiros ou do Instituto de Meio Ambiente. Mesmo pequenos, esses animais podem apresentar comportamento agressivo e causar ferimentos.

O aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas tem se tornado mais comum, especialmente em períodos de cheia e chuvas intensas, quando rios e igarapés transbordam, forçando os bichos a saírem de seu habitat natural em busca de abrigo.

Até o momento, não há informações sobre o destino do jacaré após a captura. O Corpo de Bombeiros reforça que, em situações como essa, a recomendação é não se aproximar e acionar imediatamente os canais de emergência, para garantir a segurança da população e do próprio animal.