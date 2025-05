Vídeo: Neymar chora em discurso antes de final da Kings League

A Furia publicou, nesta sexta-feira (30/5), um vídeo de Neymar visivelmente emocionado antes de final da Kings League Brazil, no dia 18 de maio. No registro, o craque do Santos afirmou que seria pauta após aparecer no jogo depois da derrota do Peixe para o Corinthians.

“Não poder ajudar os meus companheiros da forma que eu mais sei que é jogar futebol. Me machuca…me machuca. Ver o meu time perder hoje, me machuca. E eu estar aqui com vocês, mano…sei que vão falar de mim a semana inteira. Foi o que eu falei para vocês. Vão falar de mim a semana inteira, mano. Vão falar de mim campeão”, disse Neymar.

Assista:

Na sequência, o camisa 10 do Santos pede para os jogadores da Furia se esforçarem dentro de campo em busca do título da competição.

“O sonho de vocês vai estar ali, mano. Então, mano. Desfruta…se dediquem, corram. Deixa tudo ali, mano. Deixa o sangue. Sem arrependimento. Fala assim, mano: ‘eu fiz de tudo. Eu corri para caralho, me dediquei, eu lutei pelo meu companheiro”, exclamou.

Neymar é presidente da Furia FC, campeã da Kings League Brazil, campeonato de fut-7. Na final, realizada em 18 de maio de 2025, no Allianz Parque, a equipe enfrentou o Capim FC e venceu por 4 x 2.