VÍDEO: Participante de programa do SBT é flagrado carregando cadáver da ex

Na última quinta-feira (22), a Polícia divulgou imagens do momento em que Carlos Eduardo de Souza Ribeiro carrega o corpo de Amanda Caroline até o Rio Tietê após matá-la. A ex-companheira, com quem ele permaneceu junto por 16 anos e estava separado há dois meses, era mãe de seus três filhos, com idades de 14, 7 e 5 anos.

O crime aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. Após ser confrontado pela polícia que Carlos Eduardo, de 35 anos, admitiu o ato: matou Amanda por esganadura/asfixia e, com a ajuda do irmão, se desfez do corpo jogando-o no rio. O boletim de ocorrência, obtido pela TV Globo, detalha a confissão.

O irmão, de 38 anos, também está implicado diretamente na tentativa de ocultação do corpo. A Justiça decretou a prisão preventiva dos dois, que foram presos em flagrante por feminicídio e ocultação de cadáver, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública.

Como o crime aconteceu?

Amanda Caroline, uma promota de eventos de 31 anos, desapareceu após deixar os filhos na casa do ex-marido. Mais tarde, saiu com uma amiga, mas ao voltar, avistou o carro de Carlos Eduardo estacionado perto de casa e pediu para descer antes do destino final. Poucas horas depois, eles tiveram uma discussão e ele a matou asfixiada.

A versão inicial de Carlos Eduardo de Souza Ribeiro foi a de que o carro havia quebrado. Mas a narrativa começou a ruir quando câmeras de segurança registraram ele e o irmão saindo da casa da vítima com um volume suspeito. O material foi transportado até o Rio Tietê. Até agora, o corpo de Amanda não foi encontrado. Confira a reportagem completa:

Amanda e Carlos no ‘Minha Mulher que Manda’

O ex-casal esteve no quadro Minha Mulher que Manda, no Domingo Legal. A atração conta com uma proposta leve: casais, anônimos ou famosos, se enfrentam na cozinha, com os homens executando receitas orientados apenas pela voz das mulheres. Ao final, a dupla vencedora leva R$ 10 mil para casa.