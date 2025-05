Vídeo. PCDF prende ladrão que ameaçou atendente de farmácia com faca

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nessa sexta-feira (30/5), o homem que roubou uma farmácia em Taguatinga e ameaçou a atendente do local com uma faca.

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (29/5), na EQNM 36/38. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o ladrão entra no estabelecimento, se aproxima do balcão, atrás do qual estava a funcionária, tira a faca no bolso do casaco, mostra a arma para a vítima e a ameaça.

Policiais da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) encontraram o autor do roubo na casa dele, em Ceilândia. No local, apreenderam as roupas utilizadas por ele quando cometeu o assalto e acharam R$ 671 em espécie.

Veja o momento em que o criminoso é levado para a delegacia:

O ladrão confessou ser o autor do crime e de três outros roubos similares ocorridos nas últimas semanas em Ceilândia e Taguatinga. A vítima fez o reconhecimento do rapaz e teve os R$ 100 restituídos. O homem foi autuado em flagrante por roubo majorado.

O delegado Thiago Boeing, da 17ª Delegacia de Polícia, disse que o criminoso foi identificado após informações obtidas com moradores de Taguatinga que o reconheceram a partir da divulgação das imagens que flagraram o roubo.

“Nossos policiais foram até a residência dele, em Ceilândia, e prenderam em flagrante. A faca que aparece na filmagem ele afirmou que havia jogado fora. Ele confessou outros três crimes similares: um em Taguatinga e outros dois em Ceilândia”, contou.

Veja a declaração do delegado: