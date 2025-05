VÍDEO: Primeira neve do ano cai em SC e cidades registram temperaturas negativas

Uma onda de ar polar derrubou as temperaturas na madrugada desta quinta-feira (29) em Santa Catarina. A região serrana registrou temperaturas abaixo de 0°C, com direito à primeira neve do ano e chuva congelada em Urupema.

A Defesa Civil de Santa Catarina colocou a Serra e o Meio-Oeste em alerta vermelho para frio intenso entre quinta e sexta-feira (1°). O risco é alto para desconforto térmico, hipotermia e agravamento de doenças cardiorrespiratórias, além de congelamento de pistas e tubulações.

A menor temperatura foi registrada em Urupema, considerada a cidade mais fria do Brasil, com -1,3°C. Os termômetros chegaram a -0,1°C em Urubici, 0,3°C em São Joaquim e 0,7°C em Água Doce, conforme as estações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Epagri/Ciram.

Ao longo desta quinta-feira, apesar da presença do sol, as temperaturas continuam baixas em todas as regiões do estado. As máximas ficam próximas de 3°C nas áreas mais altas do Planalto Sul, variando entre 8 e 16°C no litoral e no médio e baixo Vale do Itajaí.

Segundo a Defesa Civil, as temperaturas máximas variam de 4 a 8°C no Oeste e Extremo Oeste. Já entre os planaltos e o Meio-Oeste, os termômetros devem registrar de 2 a 7°C.

Ventos intensos no leste do estado deixam a sensação térmica ainda mais baixa, sobretudo no litoral e no Planalto Sul. O frio extremo deve permanecer até domingo (1º), com condições para formação de geada e neve.

Veja vídeo da primeira neve do ano em Urupema, SC

CLIQUE AQUI para ver o vídeo

Veja ranking das menores temperaturas registradas nessa madrugada em SC