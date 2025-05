VÍDEO: sucuri gigante é avistada às margens da BR-364 no interior do Acre: ‘Tentaram passar por cima’

Uma sucuri gigante foi avistado no interior do estado do Acre, nesta quarta-feira (22), despertando espanto e curiosidade entre quem passava pelo local. O animal estava próximo à rodovia BR-364, em um trecho situado entre os municípios de Sena Madureira e Manuel Urbano. A presença da cobra chamou a atenção daqueles que passavam pela estrada.

O vídeo, feito por populares que transitavam pela estrada, mostra o momento em que a sucuri tenta atravessar o asfalto. Durante a gravação, uma das pessoas comenta: “Tentaram passar por cima”, sugerindo que algum veículo pode ter se aproximado perigosamente do animal.

Até o momento, não há informações concretas sobre o destino da sucuri. Não se sabe se o animal conseguiu retornar por conta própria à área de mata próxima, ou se precisou da intervenção de uma equipe do Corpo de Bombeiros para ser removido com segurança. Autoridades locais ainda não divulgaram um posicionamento oficial sobre o caso.