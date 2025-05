Vídeo: técnico do Ajax chora e pede demissão após perder título

Após perder o título do Campeonato Holandês, com apenas duas rodadas para o final da competição, o treinador Francesco Farioli pediu demissão do Ajax. Mesmo com a vitória diante do Twente, a equipe acabou deixando escapar o 37º título da história do clube para o rival PSV.

Após a vitória, no último domingo, por 2 x 0, Francesco não conseguiu esconder a decepção com o resultado e caiu no choro ao lado dos jogadores ainda dentro do gramado.

Confira:

Mesmo tendo aberto nove pontos de vantagem, a equipe viu a distância para o rival evaporar e a conquista do título se esvair. O Ajax precisava de apenas seis pontos em 15 disputados para confirmar o título. No entanto, perdeu para o Nijmegen Eendracht Combinatie e empatou com o Groningen, o que deu a chance para o PSV passar à frente na disputa.

Com o resultado, o treinador Francesco Farioli pediu demissão do cargo, surpreendendo a diretoria do clube de Amsterdã. Ele recebeu diversas homenagens do clube, que agradeceu o trabalho do italiano.