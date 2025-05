Vídeo: teto de cinema cai sobre mulher durante sessão de Premonição 6

A argentina Fiamma Villaverde, de 29 anos, estava assistindo ao filme Premonição 6: Laços de Sangue quando o teto do Cinema Ocho, localizado em La Plata, caiu sobre ela.

A mulher, que comemorava o aniversário, acreditava que o barulho fazia parte da trilha sonora, mas foi surpreendida com a queda de um pedaço de gesso sobre ela.

A vítima explicou que não foi atingida na cabeça pelo objeto porque estava levemente inclinada sobre o braço da poltrona. Entretanto, ela foi atingida no ombro, costas, joelho e tornozelo. Fiamma ficou indignada com a situação e tirou satisfação com os funcionários do cinema, solicitando o reembolso do ingresso.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que há um buraco no teto e, também, diversos estilhaços do gesso no chão. O responsável pelo local chamou uma ambulância, por conta das lesões sofridas por ela, mas Fiamma optou por buscar atendimento próximo à residência dela, em Berisso.

Ela foi diagnosticada com politraumatismo e ficou com diversos hematomas pelo corpo. Até o momento, o Cinema Ocho não se manifestou sobre a situação.