Vídeo: Três jovens morrem em trágico acidente e momento impactante é registrado

Três jovens morreram em um trágico acidente de carro na madrugada da última segunda-feira (26), em Piracanjuba, no sul do estado de Goiás. Eles voltavam de uma festa quando colidiram com uma caminhonete. Saiba os detalhes!

O que aconteceu?

O momento do acidente foi registrado e é possível ver os dois carros batendo de frente e, em seguida, outro parando na rodovia para tentar ajudar. As autoridades ainda investigam a causa da colisão. Leandro Alves, de 23 anos, Vitória da Silva, de 25, e Jennifer de Paula, de 28, faleceram no local.

O homem que dirigia a caminhonete foi socorrido e levado ao hospital e os corpos dos jovens encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). De acordo com o g1, o delegado Leylton Barros, responsável pelo caso, afirmou que as três vítimas eram moradores de Piracanjuba.

“São informações ainda preliminares, mas consta que esses jovens estariam em uma festa em uma propriedade em uma zona rural ali nas proximidades”, declarou. “O jovem [Leandro] estava conduzindo e as outras duas garotas [Vitória e Jennifer], ao que tudo indica, estavam uma no banco do passageiro e a outra no banco de trás. Na caminhonete, estava o motorista, que foi hospitalizado e encaminhado para Goiânia”.

CRIME BRUTAL

A rotina tranquila do Posto de Saúde Vera Cruz, em Avaré, interior de São Paulo, foi brutalmente interrompida na tarde de terça-feira (27), quando uma mulher foi atacada dentro da unidade. Márcia de Fátima Meira, enfermeira de 40 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido enquanto trabalhava e, apesar de ter sido socorrida, não resistiu aos ferimentos. Ela faleceu na madrugada do dia seguinte.

O autor do crime é Tani Roberto Neres Meira, com quem Márcia foi casada por duas décadas. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que ele entra no local, de boné, caminhando atrás da ex-esposa até uma sala. A gravação não registrou o ataque em si, mas a sequência trágica logo se confirmou.