Vídeo: vulcão Kilauea, no Havaí, entra em erupção; lavas atingem 300 m

O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou no seu 23º episódio de erupção em toda a história, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O fenômeno começou na tarde desse domingo (25/5) e terminou “abruptamente” às 22h25 (5h25, no horário de Brasília).

Veja imagens:

Colunas de lava irromperam de ambas as fontes do Kilauea durante este episódio. A fonte norte parou de entrar em erupção às 21h48 (14h48, no horário de Brasília). A fonte sul cessou as atividades aproximadamente às 22h25 (5h25, no horário de Brasília).

De acordo com o o Serviço Geológico, as fontes de lava da fonte norte atingiram alturas de mais de 300 metros e as da fonte sul chegaram a mais de 250 metros.

“A pluma eruptiva estava fortemente carregada de cinzas e atingiu pelo menos 1,5 mil metros de altura. Os fluxos de lava deste episódio cobriram cerca de metade do fundo da cratera Halema’uma’u, na parte sul de Kaluapele (caldeira de Kilauea)”, diz o Serviço.

A maioria dos episódios de erupção de lava desde 23 de dezembro de 2024 continuou por cerca de um dia e eles foram separados por pausas na atividade eruptiva que duraram pelo menos vários dias.

Atividade vulcânica começou nos anos 80

O vulcão entrou em erupção pela primeira vez em 1983. Em dezembro de 2005, uma parede de rochas se rompeu, formando um abismo de 18 metros à beira-mar. Desse local, um rio de lava do Kilauea fluiu, criando uma nova plataforma que se estendeu pela ilha.

O Kilauea é o vulcão mais ativo do mundo e faz parte de um grupo que inclue o Stromboli e o Etna (Itália), o Monte Érebo (Antártida) e o Piton de la Fournaise (ilha de Reunião, França).