Nos bastidores do show em Coimbra, Portugal, Virginia Fonseca registrou um momento de emoção protagonizado por Zé Felipe. O cantor não conseguiu conter as lágrimas durante a apresentação e se emocionou após cantar a música “Só tem eu”.

Em um vídeo publicado por Virginia no Instagram, o artista aparece com as mãos no rosto enquanto é ovacionado pelo público. Vale lembrar que o ex-casal anunciou o fim do casamento de cinco anos em um comunicado nas redes sociais na noite passada.