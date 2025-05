Vini Jr. se declara para Ancelotti em despedida: “Te espero no Brasil”

Confira texto na íntegra

Carta aberta a Carlos Ancelotti: Obrigado, míster. Por tanto. VOCÊ É O MELHOR.

Desde que você chegou a Madri, minha vida mudou como jogador e como pessoa. Você me deu confiança, me fez crescer e esteve ao meu lado em todos os momentos, dentro e fora de campo.

Ganhamos duas Ligas dos Campeões, dois títulos da La Liga e muitos outros títulos… mas o que mais valorizo ​​é a maneira como ele me tratou, sua humildade e a maneira como ele lidou com isso todos esses anos. Nós construímos além do futebol. Você sempre me defendeu e me protegeu quando eu mais precisei.

Hoje é difícil dizer adeus. O vestiário do Madrid sentirá sua falta. Vou sentir sua falta. Mas, ao mesmo tempo, fico feliz em saber que já temos data para o nosso reencontro: agora, vestindo a camisa da Seleção Brasileira juntos. É o destino. Espero você no BRASIL.

Com amor,

Vini Jr.

Veja o post