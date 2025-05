Vinícius, dupla de João Bosco, lembra perrengue em show: “Canta e volta que a gente opera”

A dupla sertaneja João Bosco & Vinícius participou do “Sabadou com Virginia” deste sábado (24/5). Além dos cantores, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega também estava no programa, ao lado de sua esposa e do colega de profissão, Rafael Infante. Entre brincadeiras e boas risadas, Vinicius relembrou um momento de tensão nos palcos. O músico revelou que já se apresentou em meio a uma crise de apendicite.

“Eu ia fazer um show em Minas Gerais, no momento mais especial da nossa carreira, estava tudo esgotado […] O médico aplicou um remédio na minha veia e falou: ‘vai lá quietinho, sem pular. Fica paradinho, canta e volta que a gente opera’”, contou o artista.

A apendicite é uma inflamação no apêndice, uma pequena parte do intestino, que uma causa dor forte na barriga, principalmente do lado direito. Se não for tratada, o quadro pode piorar significativamente e causar uma infecção grave e em casos mais sérios até levar a morte.

O tratamento é a retirada do apêndice por cirurgia, Vinicius e João Bosco contaram que apesar do público não ter sido informado sobre o quadro de saúde do artista, toda a equipe estava ciente da situação.

Apesar do susto, o artista cumpriu seu trabalho com sucesso e foi imediatemte para o hospital realizar a cirurgia de emergência.