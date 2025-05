Vinisheik: influencer é preso com armas e iPhone de ouro. Veja vídeo

O influenciador digital Venício Araújo Silva, conhecido como “Vinisheik”, foi preso na noite de domingo (18/5) em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e suspeita de envolvimento com uma facção criminosa. A ação foi realizada por policiais militares, que interceptaram o veículo em que ele estava após denúncia anônima.

Segundo o boletim de ocorrência, a denúncia alertava que um homem armado estava circulando em um Nivus. A equipe localizou o carro nas imediações do bairro Santa Inês e deu ordem de parada na Rua São José. Quatro ocupantes desceram: Venício, Keveen Cardoso (condutor), e dois outros identificados apenas como Juliana e Danilo.

Durante a revista no veículo, os PMs encontraram um revólver calibre 38 debaixo do banco onde estava Vinisheik, que assumiu a posse da arma. Os militares também apreenderam a quantia de R$ 1.041 no carro.

Após admitir que havia outra arma em sua casa, os policiais se deslocaram até a residência de Venício. Com autorização da mãe dele, Maria Vera Lúcia, encontraram uma pistola Taurus G2C calibre 9mm com 10 munições, além de uma caixa com outras 17 munições do mesmo calibre, totalizando 27 projéteis.

Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia do bairro Pacoval. Com o influenciador também foram apreendidos três iPhones, entre eles um modelo de edição especial que ele costuma exibir nas redes sociais como avaliado em R$ 200 mil, além de um cordão de ouro com pingente.

Nas redes sociais, “Vinisheik” se apresenta como um personagem luxuoso inspirado em sheiks árabes, com roupas tradicionais do Oriente Médio, joias e ostentação de bens de alto valor. Segundo a denúncia recebida pela polícia, ele seria responsável por adquirir e repassar armas a uma facção criminosa da região.

Venício Araújo tem 26 anos e deve responder por porte ilegal de arma de fogo e, possivelmente, associação criminosa, caso os indícios de ligação com facção sejam confirmados pela investigação. As armas e os objetos apreendidos permanecem sob custódia da Polícia Civil.