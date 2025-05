Vips da Front: traição de vereador vira caso de justiça após amante destruir carro da esposa

CarnavAssis 2025

Assis Brasil foi palco de um dos maiores eventos culturais da região da tríplice fronteira com a realização do CarnavAssis 2025, nos dias 16, 17 e 18 de maio. A festa reuniu centenas de pessoas do Brasil, Bolívia e Peru, celebrando a integração entre os três países em um carnaval fora de época cheio de alegria, segurança e diversidade cultural.

Com uma estrutura organizada, o evento contou com praça de alimentação multicultural, oferecendo pratos típicos do Brasil, da Bolívia e do Peru, além de barracas de bebidas, área de convivência e um forte esquema de segurança, garantindo tranquilidade e conforto para todos os foliões.

A programação musical contou com bandas regionais, DJs locais e a participação especial da banda Lambasaia, atração nacional que arrastou o público com muita energia e sucessos do axé e do pagode baiano.

O CarnavAssis 2024 foi mais que uma festa: foi um encontro de culturas, um momento de celebração e confraternização entre os povos fronteiriços, marcando de forma vibrante os 49 anos de emancipação política de Assis Brasil.

Taça da cidade

Em uma noite marcante para o esporte local, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura (Gerência de Esportes), deu início oficial à temporada 2025 do futebol de campo com a tradicional Taça Cidade Brasiléia de Futebol, no último sábado, 17.

Após seis anos de pausa, o campeonato retorna com grande expectativa por parte dos atletas, torcedores e amantes do futebol. A abertura contou com apresentações culturais, como a vibrante performance do grupo de dança universitário da UNITEPC, campeões da INTERMED, cuja Equipe Cheerleading animou a torcida com energia contagiante. Também marcaram presença autoridades locais, reforçando o compromisso com o fortalecimento do esporte no município.

A administração municipal está dedicada a garantir o sucesso da competição, considerada uma das maiores já realizadas na região. A iniciativa visa ampliar o acesso ao esporte e ao lazer, fortalecendo a integração entre as comunidades e promovendo a qualidade de vida por meio da prática esportiva. O evento conta ainda com apoio do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Esportes.

Com duração prevista de 75 dias, a Taça Cidade contará com a participação de 594 atletas, distribuídos em 27 equipes, competindo em quatro categorias: 1ª divisão, Máster masculino, feminino aberto e Sub-17 masculino sendo essa última uma categoria recorde de participação. O investimento total destinado ao campeonato é de R$ 59.482,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais).

A Taça Cidade Brasiléia de Futebol promete não apenas movimentar os campos da cidade, mas também reacender o espírito esportivo e comunitário que sempre caracterizou o futebol local.

Campeonato Unibike

O domingo (18) foi de emoção e superação nas trilhas de Brasiléia, com a realização da II Etapa do Campeonato Unibike de Mountain Bike, que movimentou o Ramal Jarinal e Esperança com atletas determinados a vencer cada desafio do percurso.

Mesmo com o calor intenso, os ciclistas mostraram garra e resistência, enfrentando o trajeto sob o sol escaldante e mantendo o foco na conquista do pódio. A etapa reforçou o espírito esportivo e o comprometimento dos competidores com o crescimento do ciclismo na região.

O evento teve apoio logístico de equipes locais que contribuíram para a segurança e organização, garantindo uma experiência positiva para todos os participantes e o público presente.

Confira os resultados da II Etapa nas principais categorias:

Elite Masculino

1º Carlos Eduardo

2º Lázaro

3º Antonio Frota

4º Roni Bento

5º Alexandre Melo

Elite Feminino

1º Letícia Macêdo

2º Érica Soares

3º Fernanda Moreira

4º Angelina Freitas

5º Acleciana Silva

Máster Feminino

1ª Maria Elena

2ª Patricia Maria

3ª Ely Braga

Open Masculino

1º Elenilson Alves

2º David Romão

3º André dos Santos

4º Elano Vaz

5º Getúlio Cordeiro

Máster Masculino

1º José Roberto Papelim

2º Placido Moreira

3º Marcos Antônio

4º Santo Vidal

5º José Oliveira

A competição segue promovendo o esporte e incentivando o estilo de vida saudável. As próximas etapas prometem ainda mais desafios, superação e espírito esportivo.

Salão Railine Brito

Os cabelos produzidos no Salão Railine Brito são mais que serviços de estética – são verdadeiras obras de arte, pensadas para valorizar a beleza única de cada cliente. E para provar isso, vem aí uma galeria de fotos especial, onde serão exibidos os resultados incríveis de cortes, mechas, tons ruivos, moreno iluminado e muito mais, todos assinados pela talentosa profissional Railine Brito.

Com mãos habilidosas, bom gosto e técnicas atualizadas, Railine se destaca pelo cuidado individualizado e pela atenção aos mínimos detalhes, garantindo que cada cliente saia do salão com autoestima renovada e cabelo impecável.

Cada imagem da galeria será um reflexo do compromisso com a qualidade, da paixão pela profissão e da busca constante pela excelência. Do liso ao cacheado, do discreto ao ousado, o salão é referência quando o assunto é realçar o melhor de cada pessoa.

Fique de olho na galeria e inspire-se!

Salão Railine Brito, onde cada transformação revela o que há de mais bonito em você.

Atletismo na tríplice fronteira

Na manhã de sábado (17), a cidade de Assis Brasil foi palco de dois grandes eventos esportivos que agitaram a população: a Corrida Internacional da Integração e o Ciclismo do Pacífico. As atividades fizeram parte da programação festiva pelos 49 anos de emancipação política do município.

Organizados pela Diretoria de Esportes, os eventos reuniram dezenas de competidores, entre corredores e ciclistas, vindos não apenas de Assis Brasil, mas também de cidades vizinhas como Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e até da capital, Rio Branco. O objetivo foi promover a união regional por meio do esporte e incentivar práticas saudáveis.

Os primeiros colocados em cada categoria receberam medalhas, troféus e prêmios em dinheiro, tanto nas modalidades de corrida quanto de ciclismo, valorizando o desempenho e a dedicação dos participantes.

A iniciativa reforça o papel do esporte como instrumento de inclusão e fortalecimento social. Além disso, evidencia o empenho da cidade em proporcionar eventos que movimentam a comunidade e valorizam o talento local.

As festividades de aniversário de Assis Brasil seguem ao longo do final de semana com o Carnavassis, um evento animado que promete muita música, diversão e momentos inesquecíveis para moradores e visitantes.

Sabor na brasa

A Sabor na Brasa Hambúrgueria está com uma super novidade que promete conquistar quem adora se reunir com os amigos para curtir um bom lanche: as incríveis Torres de Tereré!

Agora, além dos hambúrgueres irresistíveis da casa, os clientes podem aproveitar essa nova experiência de sabor e refrescância. A torre é perfeita para compartilhar e vem em duas versões:

🔹 Tradicional – com erva-mate, água gelada e muito gelo, do jeitinho que todo tererézeiro raiz gosta.

🔹 Saborizada – pra quem curte inovar, tem com suco de limão, abacaxi, energético e até groselha, trazendo um toque especial para a roda.

Reúna a galera e venha conhecer essa novidade que é a cara do verão e do nosso estilo!

Sabor na Brasa sempre pensando em te surpreender!

Farra Universitária 2.0

Anota aí porque o agito tá garantido no próximo dia 30 de maio! A casa noturna Rancho Prime será palco da Farra Universitária 2.0, a promessa é de uma noite inesquecível!

Com atração nacional confirmadíssima, o cantor Felipe Morais comanda o palco com seus hits que fazem o público cantar e dançar junto. E não para por aí! A festa também vai contar com a participação da talentosa Maria Clara, o contagiante Pagodinho do Richardes, e quem não pode faltar: o vibrante DJ Soares, esquentando a pista do começo ao fim.

Uma noite pra reunir a galera, dançar muito e viver a melhor vibe universitária da região! Tá esperando o quê? Corre garantir teu ingresso e prepara o look, porque essa farra promete!

Vida alheia

Uma certa foliã animada causou durante os três dias de festa. Na primeira noite, foi vista aos beijos com um gringo; no sábado, dançando coladinha com um conhecido da cidade… e no domingo? Saiu de fininho, sozinha, como quem não deve, não teme. O trio do coração bateu ponto no CarnavAssis!

Depois de muitos “bons drinks”, uma foliã não aguentou o ritmo e dormiu no banco da praça de alimentação. Quando acordou, o suposto namorado da noite já tinha sumido… e com o copo dela. Acordar sozinha, ok. Mas sem a bebida? Aí doeu.

Dizem que uma música da banda Lambasaia serviu de trilha sonora para a reconciliação de um ex-casal conhecido da cidade. Após idas e vindas, sorrisos e birras, o som ao vivo fez o coração bater mais forte e os dois saíram de mãos dadas. Até quando? A coluna segue acompanhando…

Uma das barracas de bebida foi palco de um climão digno de novela! A ex encontrou a atual, e o rapaz em questão fingiu que não era com ele. Resultado? Gritos, dedo na cara e um copo (de plástico, felizmente) lançado no ar. Foi contido a tempo, mas o vexame já estava feito.

O CarnavAssis 2024 foi um sucesso, mas nos bastidores… teve de tudo um pouco! E você? Também tem uma história pra contar? A coluna está de ouvidos atentos.

Segundo fontes quentíssimas, a amante inconformada com o fim do “romance paralelo” resolveu se vingar e o alvo foi o carro da atual esposa do vereador. O ataque, digamos, foi mais direto que discurso em tribuna: o veículo acabou sofrendo as consequências da paixão mal resolvida.O barraco, claro, foi parar na delegacia, com direito a presença das duas envolvidas e do próprio vereador, que teve que tentar controlar os ânimos no maior climão. E dizem por aí que essa história ainda não acabou… A coluna está de olho nos próximos capítulos dessa novela da vida real!

Parece que o CarnavAssis não foi só folia — teve também encenação digna de novela! Uma jovem bem conhecida, filha de um político da região, foi vista durante a festa dando a maior moral para um certo digital influencer, daqueles que adoram aparecer nos stories com tudo e todos.

Troca de olhares, risadinhas, aproximações suspeitas… o clima tava quente! Mas, no dia seguinte, surpresa: a moça apareceu grudadinha no namorado oficial e nem olhou na cara do pobre influencer. Dizem que ela até fingiu que nem conhecia o rapaz! A pergunta que não quer calar: foi só o calor do momento ou cena estratégica pra manter as aparências? De qualquer forma, quem viu, viu — e quem não viu, já tá sabendo por aqui!