Virada Cultural 2025: tudo o que você precisa saber sobre o megaevento

Com mais de mil atrações artísticas e expectativa de público de 4,7 milhões de pessoas, a Virada Cultural 2025 promete ter, neste ano, a maior edição da história. Acessível e gratuito, o evento contará com shows de João Gomes, Liniker, Léo Santana, Luísa Sonza, Sepultura e muito mais em diversos palcos espalhados por toda a cidade de São Paulo.

O sábado (24/5) e o domingo (25/5) serão recheados de, além dos grandes nomes, atrações culturais.

“A Virada Cultural é mais do que um artista ou outro, é um conjunto de ações que [o público] sabe que vai ter. Eles sabem que vão ter artistas que eles gostariam de ver e têm também as outras atividades culturais”, disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB), em coletiva de imprensa, que aconteceu no dia 15 de maio.

Serão mais de 100 atrações em teatros, mais de 30 festas e intervenções artísticas, mais de 30 atrações literárias, mais de 100 atrações nos Centros Culturais e programação em 10 Fábricas de Cultura, 20 unidades do Sesc e 33 CEUs.

O investimento da Virada foi de R$ 54 milhões. A organização espera retorno de R$ 300 milhões na economia de São Paulo.

Destaques da programação

Dentre os destaques de sábado (24), estão os shows de Michel Teló, Diogo Nogueira, Xamã, Don L, Iza, Yago Opróprio, Lexa, Luísa Sonza, Jota.pê, Belo e muito mais. No domingo (25), algumas das atrações que chamam a atenção são João Gomes, Alceu Valença, Léo Santana, Djonga, Péricles, Sepultura e Liniker.

A programação completa da Virada Cultural 2025 você encontra aqui!

Esta edição da Virada Cultural trará também um palco só para atrações gospel e uma programação especial voltada apenas para crianças, chamada Viradinha (leia mais abaixo).

Palcos da Virada Cultural 2025

Zona sul (7)

Campo Limpo

M’Boi Mirim

Parelheiros

Heliópolis/Ipiranga

7 Campos/ Cidade Ademar

Jardim Myrna

Grajaú

Zona norte (2)

Vila Albertina

Parada Inglesa

Zona leste (6)

Belém

São Miguel

Itaquera

Guaianases

Cidade Tiradentes

Sapopemba

Zona oeste (1)

Butantã

Centro (5)

Arouche

Sé

República

Patriarca

Anhagabaú

Segurança

O esquema de segurança da Virada Cultural deve seguir o do Carnaval 2025, segundo o Secretário de Segurança Urbana, Orlando Morando, e o Comandante do Policiamento da Capital, Coronel Alexandre Vilariço Alves de Oliveira. Serão 9.900 agentes de segurança na rua e 25 mil câmeras do Smart Sampa.

Todos os 21 palcos terão acesso controlado com revista na entrada, proibindo a entrada de objetos pontiagudos, perfurantes e cortantes, vidros, armas de fogo e brancas, fogos de artifício e drogas.

O efetivo previsto na zona norte é de 198 agentes. Na zona oeste, 144 agentes. Na zona sul, 475. Na zona leste, 342. E, no centro, 752. A distribuição foi feita proporcionalmente ao público que o artista pode atrair, explicou Orlando Morando. “Então, se é um artista que historicamente vem trazendo mais público, nós estruturamos para poder receber [esse público]”, disse.

Nesta edição da Virada, a Guarda Civil Metropolitana terá equipes bilíngues, com policiais que falam inglês, francês, espanhol, italiano, mandarim e árabe, já que “São Paulo é uma cidade cultural, que recebe milhares de turistas, inclusive de outros países e, se eles resolverem curtir a Virada Cultural, são muito bem-vindos”, falou Orlando.

A operação de segurança da Virada Cultural 2025 será iniciada às 14h do sábado e vai terminar às 22h do domingo.

O Coronel Alexandre Vilariço Alves de Oliveira apontou que a região central de São Paulo é uma grande preocupação no quesito segurança pública, principalmente pelo evento durar 24 horas. De acordo com ele, cada região de São Paulo tem uma característica diferente e tem que ser tratada dessa forma.

A Polícia Militar vai empenhar 4.200 agentes e 900 viaturas, com policiamento das 17h de sábado até as 21h do domingo.

Transporte

Para incentivar o passeio por São Paulo, o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terão operações especiais na Virada Cultural, inclusive durante a madrugada de sábado para domingo, afirmou a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM).

A circulação de trens vai acontecer de forma ininterrupta durante toda a madrugada para desembarque de passageiros. As estações São Bento (linha 1-Azul), Sé (linhas 1-Azul e 3-Vermelha), Anhangabaú e República (linha 3-Vermelha), do metrô, também estarão abertas para embarque.

Em coletiva de imprensa, o secretário-executivo de Mobilidade e Trânsito, Gilmar Pereira Miranda, anunciou que, além do metrô e da CPTM, 150 linhas de ônibus estarão funcionando durante a madrugada. No domingo, a tarifa é gratuita.

A SPTrans organizou uma operação especial, com a criação de uma linha exclusiva de ônibus elétricos que vai circular entre os palcos na região central da capital durante as 24 horas da Virada Cultural. A frota da madrugada será reforçada em 47%. Os ônibus da linha também se integrarão com outras com destino a todas as regiões da cidade e as estações do metrô, em especial aquelas que funcionarão durante a madrugada. O intervalo médio da linha será de 12 minutos.

Gilmar Pereira Miranda recomendou que a população utilize o sistema de transporte coletivo durante a Virada Cultural. Confira aqui os detalhes sobre o funcionamento do transporte público no evento.

Saúde

Também repetindo o esquema do Carnaval, a Secretaria da Saúde preparou uma estrutura especial para a Virada Cultural. Serão 34 UPAs funcionando 24 horas, 60 ambulâncias e UTIs móveis em operação e 13 postos médicos avançados.

Luiz Carlos Zamarco, Secretário da Saúde, garantiu que a estrutura dos postos médicos é capacitada para não impactar no serviço de saúde rotineiro de São Paulo.

Inclusão e Acessibilidade

A Secretária da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco, reforçou que a Virada Cultural terá, em todos os palcos, espaços reservados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; libras e audiodescrição na programação e banheiros acessíveis.

Além disso, produtores com deficiência foram contratados para trabalhar na Virada. Fazem parte da programação do evento 8 espetáculos com atores com deficiência.

Viradinha

Conhecida como Viradinha, a programação da Virada Cultural 2025 voltada especialmente para crianças terá, além de grandes nomes da música brasileira, circo e teatro no sábado e domingo. Os eventos, supervisionados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, estão espalhados por todas as regiões de São Paulo.

Além de apresentações de Patati & Patatá, O Show da Luna, Mundo Bita e outros, a programação infantil contará com sessões de filmes no Cineclube Marietinha (Rua Rocha, 274) durante o final de semana. No domingo, o CEU São Pedro vai exibir Monstros S.A., às 12h, e Um Filme Minecraft, às 14h.

Dezenas de peças de teatro e espetáculos, entre eles Dinossauros do Brasil, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, Zebra Sem Nome, Tempo de Primaverar e A Menina que Bordava Estrelas, também fazem parte da agenda. São 23 atrações circenses confirmadas nos Centros Culturais, Teatros Municipais, Palcos das Viradas, Mundo do Circo e Casas de Cultura nos dias 24 e 25, como parte da programação especial do evento.

A programação completa da Viradinha, você encontra aqui!