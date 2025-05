Virada Cultural de SP: Saiba os cachês de Duda Beat, Karol Conká, Lexa e outros

Começa neste sábado (24/5), uma das maiores celebrações artísticas do país: a Virada Cultural de São Paulo. Com 24 horas ininterruptas de programação, o evento que terminará domingo (25/5) terá shows de dezenas de artistas. A festa regada a cultura é gratuita, mas quem se apresenta recebe cachê. Quer saber quanto algumas das celebridades mais conhecidas do Brasil ganharão pelas performances? Confira os valores oficiais!

Com o tema “20 anos em 24 horas”, a celebração artística terá muito mais que shows. Haverá, também, apresentações de teatro, saraus, dança, circo, flash mobs e concertos, além de artes visuais, rodas de conversa e bailes populares. A prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, confirmou que serão montados 16 palcos em vários bairros e cinco na região central.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Diário Oficial de SP: Despacho com valor do cachê de Luísa Sonza para show na Virada Cultural 2025; valor será doado Reprodução Diário Oficial de SP: Despacho com valor do cachê de Léo Santana para show na Virada Cultural 2025 Reprodução Diário Oficial de SP: Despacho com valor do cachê de João Gomes para show na Virada Cultural 2025 Reprodução Diário Oficial de SP: Despacho com valor do cachê de Liniker para show na Virada Cultural 2025 Reprodução Diário Oficial de SP: Despacho com valor do cachê de Michel Teló para show na Virada Cultural 2025 Reprodução Diário Oficial de SP: Despacho com valor do cachê de MC Cabelinho para show na Virada Cultural 2025 Reprodução Diário Oficial de SP: Despacho com valor do cachê de Duda Beat para show na Virada Cultural 2025 Reprodução Diário Oficial de SP: Despacho com valor do cachê de Xamã para show na Virada Cultural 2025 Reprodução Diário Oficial de SP: Despacho com valor do cachê de Vanessa da Mata para show na Virada Cultural 2025 Reprodução Diário Oficial de SP: Despacho com valor do cachê de Mumuzinho para show na Virada Cultural 2025 Reprodução Diário Oficial de SP: Despacho com valor do cachê de Lexa para show na Virada Cultural 2025 Reprodução Diário Oficial de SP: Despacho com valor do cachê de Karol Conká para show na Virada Cultural 2025 Reprodução Voltar

Próximo

Doação de cachê

Como a Virada Cultural é um evento público, a prestação de contas com os cidadãos acontece no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. Um dos nomes mais comentados por quem está de olho no line-up é Luísa Sonza. A cantora fará duas performances na festa: uma neste sábado (24/5) e outra no domingo (25/5). De acordo com despacho da prefeitura, a artista receberá R$ 300 mil por show (R$ 600 mil, no total).

O cachê de Luísa Sonza, no entanto, não ficará para ela. Em entrevista exclusiva à repórter Luany Araújo, do portal LeoDias, a cantora revelou que doará o valor como forma de retribuir o carinho dos fãs. “Estou até procurando realizar isso dentro das periferias. Esse ano está muito focada nas periferias [a Virada Cultural], então estou escolhendo ONGs para onde a gente vai doar. Merece esse encerramento [referindo-se à turnê “Escândalo Íntimo”). Quem não teve a oportunidade de ir ao show, agora pode ver”, explicou a artista.

Sertanejo, funk, pagode e muito mais

Com a cidade transformada em um palco a céu aberto, a Virada Cultural abraça todas as tribos e gostos musicais. A seguir, confira quanto algumas das apresentações mais esperadas custarão aos cofres públicos!

Léo Santana: R$ 550.500,20;

João Gomes: R$ 500 mil (R$ 250 por show);

Liniker: R$ 420 mil;

Michel Teló: R$ 330 mil;

MC Cabelinho: R$ 295 mil;

Duda Beat: R$ 290 mil;

Xamã: R$ 240 mil;

Vanessa da Mata: R$ 180 mil;

Mumuzinho: R$ 180 mil;

Lexa: R$ 150 mil;

Karol Conká: R$ 58 mil.