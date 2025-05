Virginia deu indícios de separação de Zé Felipe antes de anúncio

Virginia Fonseca deu indícios da separação de Zé Felipe horas antes do anúncio oficial, feito na noite da última terça-feira (27/5). Com show em Portugal, o ex-casal se encontrou em Coimbra, local da apresentação, mas a influenciadora demonstrou que não havia conversado com o ex-marido.

Ela, que estava em Paris, na França, chegou antes em Portugal e se encontrou com o artista durante a tarde de terça. Ela mostrou que estava com o então marido. Entretanto, um dia antes, ela foi questionada sobre a cidade em que Zé chegaria no país europeu, mas não soube explicar.

“Zé chega amanhã, se Deus quiser, acho que vai chegar e vai para Coimbra, porque tem show em Coimbra. Amanhã vou para Coimbra… Ele não chega direto em Coimbra. Não sei onde ele chega, se é em Lisboa ou em Porto, mas a gente vai se encontrar em Coimbra”, declarou a apresentadora. Ele se apresenta na cidade nesta quarta-feira (28/5).

Término

O casal anunciou o término por meio de uma publicação nas redes sociais, na noite desta terça-feira (27/5). A assessoria de Virginia também confirmou a separação ao Metrópoles.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, diz um trecho da publicação.

A influenciadora continua explicando que o fato de não estarem juntos não “nunca” será motivo para não dar valor para a família que construíram. “Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”, relembra Fonseca, que também diz optar pela honestidade.

“Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, pede a influencer.