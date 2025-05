Virginia e Zé Felipe negam boatos de marketing após anúncio de separação: “Não tem inimigo aqui”

Após surpreenderem os fãs ao anunciar o fim do casamento, a influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe publicaram um vídeo nesta terça-feira (28) esclarecendo que a separação não é uma jogada de marketing. Juntos em férias em Portugal, o ex-casal reforçou que a decisão foi tomada com maturidade e respeito, visando preservar a amizade e a família que construíram.

“Postamos ontem pra vocês que a gente encerrou o nosso ciclo como casal. Mas a gente continua como amigos. Não, a gente não é marketing”, declarou Virginia. “Zé não vai lançar música, eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.”

Zé Felipe também fez questão de frisar que a separação ocorreu de forma pacífica. “A gente só quis acabar da melhor forma possível. Antes de dar alguma briga, sabe? A gente não quis dar brecha pra um sair odiando o outro.”

O cantor elogiou o relacionamento vivido com a influenciadora e relembrou os bons momentos: “Foi um dos melhores momentos da minha vida. A gente construiu uma família, três filhos abençoados, lindos, saudáveis. E eu acho que tudo é por eles.”

Virginia reforçou que a parceria entre os dois segue firme, apesar do fim do relacionamento romântico: “No português, mais claro, a gente só não tá beijando. Mas de resto, a amizade continua, a parceria continua, o carinho continua, tudo continua.”

A influenciadora pediu que o público evite criar expectativas ou imaginar brigas. “Por favor, não esperem confusão. Não espera a gente chegando em casa saindo louco com as roupas, enfim. Um saindo da casa. Não tem inimigo aqui, até porque tudo que a gente construiu foi junto.”

O casal, que formou uma das famílias mais populares das redes sociais, garantiu que continuará unido pelo bem dos filhos e por tudo o que viveram. “A gente vai continuar uma família. Pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu também. Tudo que a gente viveu foi tudo muito especial”, disse Virginia.

Zé Felipe revelou que o momento foi emocionalmente difícil: “Todo final de ciclo é difícil mesmo. Ontem eu e Virginia choramos a noite toda.” Apesar disso, ambos acreditam que tomaram a decisão certa. “Que Deus abençoe nossa união, que vai continuar pelo resto da vida, e que nos dê sabedoria pra seguir em frente da melhor maneira possível”, finalizou Virginia.

Apesar do fim do casamento, os dois seguem convivendo harmonicamente e curtindo as férias juntos em Portugal.