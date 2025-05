Virginia e Zé Felipe: web reage e cria teorias após separação do casal

Virginia e Zé Felipe não estão mais juntos. A notícia foi revelada pelo casal nas redes sociais na noite dessa terça-feira (27/5) por meio de uma nota conjunta.

Após o anúncio, a web repercutiu — e muito — os motivos do fim do casamento de cinco anos do agora ex-casal. Entre as especulações, estiveram brigas recentes reveladas pelos dois e também questionamentos se a decisão seria apenas um marketing.

Virginia e Zé Felipe anunciaram separação no dia 27 de maio

Virginia e Zé Felipe estavam casados há cinco anos

Zé Felipe e Virginia tem três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Virginia e Zé Felipe no Japão

Virginia e Zé Felipe anunciaram o término por meio de uma publicação nas redes sociais, na noite dessa terça-feira (27/5).

No texto, a influenciadora disse que prefere optar pela honestidade no lugar de “uma vida de aparências”.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, diz um trecho.

O texto continua explicando que o fato de não estarem mais juntos “nunca” será motivo para não darem valor para a família que construíram.

“Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, pede a influencer.

O casal conclui o texto dizendo que os dois estão em paz e prontos para continuarem cuidando dos filhos.

Pouco antes do término, o casal publicou o famoso vídeo se beijando antes de dormirem. Entretanto, eles apagaram a publicação e postaram separados.

Web especula motivos do término

Nas redes sociais, muitos questionaram se o término teria motivações de marketing, com o intuito de promover produtos da empresa da influenciadora ou a nova música de Zé Felipe, que será lançada na quinta-feira (29/5).

A principal questão levantada na web são as postagens do ex-casal antes do anúncio do término. Os dois apareceram sorrindo e dizendo que estavam em um “jantar romântico” antes de comunicar a decisão. Virginia inclusive apagou uma publicação tradicional que sempre faz na parte da noite em que beija o marido e escreve “fomos”, antes de dormir.

Vale lembrar que a assessoria dos dois negou que o anúncio se tratava de uma estratégia de marketing. Na web, contudo, muitos ainda acreditam nesta possibilidade.

“Isso não passa de marketing, para as pessoas ficarem com pena, torcerem pela volta do casal e da família perfeita de margarina e esquecerem as falcatruas dela em relação ao tigrinho, acordem”, escreveu um internauta.

Outro indicou acreditar na veracidade do término: “Os amigos mais próximos da Virginia nenhum comentou ‘chocado’ [ou] ‘fala que é marketing’, porque eles sabem o que passa na casa dela longe das câmeras”, afirmou.

A notícia do término também foi apontada como uma cortina de fumaça, pois veio dias após participação polêmica de Virginia na CPI das Bets. Após o depoimento, ela foi muito criticada pela postura na divulgação de jogos de azar.

Veja as reações da web

Esse lance do término da Virgínia tem tanta cara q jogada de marketing q dói. Qnt tempo pro cara lá lançar um rap sobre isso? — faveri (@pinpirinpinpinp) May 28, 2025

gente desculpa mas a Virgínia é simplesmente a maior influencer do Brasil ela não precisa desse tipo de marketing igual estão falando, ser uma cortina é bem mais aceitável, agora pra divulgar música, ganhar seguidores marketing etc não tem nada ave — ‏ؘ (@tudoluan) May 28, 2025

tô com tanto ódio da vírginia e do zé felipe terem se separado, pq é marketing e eu queria que fosse verdade — pørtø ⁴⁴ BREACH (@shwnahc) May 28, 2025

Virgínia e Zé Felipe anunciam fim do casamento! A internet toda fingindo que não sabe que é mais uma jogada de marketing: pic.twitter.com/kvVG8qp4GX — Fernando (@Ferdynandoooo) May 28, 2025

Nunca vi um termino tão marketing que nem esse da Virgínia. É simplesmente para abafar todas as polêmicas dos últimos dias e ganhar seguidores.

Rainha do Marketing sim — Isa (@baby_realty) May 28, 2025