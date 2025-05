Virginia Fonseca bancava Zé Felipe? Saiba a diferença entre as fortunas do ex-casal

Após cinco anos juntos, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento. Eles são pais de três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas seis meses. A separação foi revelada por meio de uma nota conjunta publicada nas redes sociais dos dois, onde enfatizaram o respeito e o carinho que ainda nutrem um pelo outro. A notícia paralisou os fãs do agora ex-casal, que agora se prepara para realizar o divórcio e a divisão de bens. Mas você sabia que a loira ganha mais que o triplo do cantor?

Virginia Fonseca bancava Zé Felipe?

Segundo a revista Forbes, o filho de Leonardo possui uma fortuna de R$ 110 milhões, o que não chega nem perto do patrimônio da ex-esposa, que construiu um verdadeiro império com sua imagem e suas empresas de beleza. Segundo o portal Metrópoles, a fortuna da famosa quadruplicou de 2022 até 2025 e hoje ela possui um patrimônio de R$ 400 milhões.

Segundo o jornal O Globo, o dinheiro de Virginia é fruto de suas marcas WePink (que faturou R$ 378 milhões em 2023) e Maria’s Baby, além da agência Talismã Digital, do seu programa Sabadou com Virginia (SBT), das parcerias com marcas e das famosas publis. A loira ainda possui fonte de renda com imóveis e outros bens. O Correio Braziliense, inclusive, já chegou a divulgar que o salário da empresária no SBT é de R$ 60 mil.

A fortuna de Zé Felipe, por outro lado, vem do âmbito musical e dos investimentos. Estima-se que o filho de Poliana Rocha cobra um cachê de R$ 100 mil por show. Ele também investe no ramo de criação de animais.