Virginia Fonseca fala pela 1ª vez sobre reinado na Grande Rio

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou pela primeira vez sobre os rumores de que será a nova rainha de bateria da Grande Rio a partir do Carnaval de 2026.

A declaração foi dada em entrevista ao portal LeoDias durante sua participação no Rancho do Maia — reality show de Carlinhos Maia — no último final de semana.

Questionada sobre o assunto, a esposa de Zé Felipe desconversou: “Não sei… Nada confirmado ainda… Vamos ver. Se é para ser, vai ser, Deus abençoe”.

Relembre

A possível escolha de Virginia movimentou os bastidores do Carnaval carioca na última sexta-feira (16/5). Segundo informações do portal LeoDias, a influenciadora foi escolhida para assumir o posto à frente da bateria da Grande Rio, substituindo Paolla Oliveira.

A estreia da empresária na Marquês de Sapucaí está prevista para o próximo ano e deve marcar uma nova fase na trajetória da escola de samba de Duque de Caxias.

Ainda de acordo com o site, Virginia se reuniu recentemente com membros da diretoria da agremiação, em um encontro no Rio de Janeiro, para acertar os últimos detalhes de sua participação.

Vale lembrar que, há poucos dias, a influenciadora anunciou que teria uma grande novidade para revelar aos seus milhões de seguidores.

Paolla Oliveira se despediu do posto

A atriz Paolla Oliveira se despediu da Bateria Invocada no último desfile, após sete carnavais como rainha. Segundo ela, a saída se deve a novos compromissos profissionais — como sua participação no remake de Vale Tudo, em que interpreta Heleninha Roitman — além de questões pessoais relacionadas à saúde de um familiar.