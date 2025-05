Virginia Fonseca ignora críticas e manda indireta após polêmicas

O nome de Virginia Fonseca tem gerado polêmica nas últimas semanas. Depois de sua participação na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, que investiga possíveis irregularidades em casas de apostas e jogos de azar, ela foi escolhida como a nova Rainha de Bateria da Grande Rio. Criticada nas redes sociais, a influenciadora resolveu reagir.

Na manhã desta sexta-feira (23/5), a esposa de Zé Felipe mandou um recado por meio de uma indireta nos stories do Instagram, no qual comemora o seu sucesso. “O sucesso vem para quem faz o que precisa ser feito”, diz a mensagem compartilhada por Virginia Fonseca.

Nesta quinta (22/5), a apresentadora do SBT recebeu uma chuva de críticas, principalmente por parte da torcida da Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Na postagem da agremiação que confirmou Virginia como Rainha em 2026, muitas pessoas detonaram a escolha da famosa e disse que ela não representa a comunidade.

“A posse da Virgínia como rainha de bateria da Grande Rio é, no mínimo, um tapa na cara do mundo do samba e de quem vive e constroi essa cultura há décadas. O samba é resistência, é história, é raiz! O posto de rainha de bateria não é apenas uma fantasia bonita, é suor, é entrega, é conexão com a comunidade e com a tradição”, detonou Gabriela Lopes.

Virginia Fonseca posa com tamborim na Sapucaí

Web detona Virginia na Grande Rio: “Trocou CR7 por Luva de Pedreiro”

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca posa com integrantes da escola de samba de Duque de Caxias

Virginia ao lado de Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio

“Depois de um desfile belíssimo exaltando a história e cultura do Pará, com Paolla Oliveira brilhante como rainha, escolher a sra. Tigrinho. Em um ano de debate sobre jogos de apostas, foi o maior erro da história. Decepcionante!”, lamentou Adriano Baracho. “Ela jamais representará Duque de Caxias”, decretou Kleice Valadão.

Mais tarde, em entrevista ao Fofocalizando, Virginia minimizou as críticas e disse que quer se aproximar da comunidade. “Vou me entregar de corpo e alma. Quero conviver mais com a comunidade e viver mais o carnaval, que de fato é isso. O carnaval é isso, as pessoas que fazem acontecer. Para a gente é só fevereiro, mas para eles é o ano inteiro”, afirmou.