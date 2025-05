Virginia Fonseca segue o ex? Rezende já foi apontado como pai de Maria Alice

A influenciadora Virginia Fonseca mal anunciou o fim do casamento com Zé Felipe e já viu seu nome envolvido em uma nova polêmica. Um detalhe não passou despercebido pelos seguidores mais atentos: o fato de que a ex-nora de Leonardo ainda segue Rezende no Instagram, seu ex-namorado com quem viveu um relacionamento de quase dois anos, entre 2018 e 2020.

Quem é Rezende, ex de Virginia?

Com 28 anos e natural de Londrina (PR), Pedro Afonso Rezende trilhou um caminho pouco convencional até se tornar um dos influenciadores mais conhecidos do país. Antes da fama nas redes, ele investiu na carreira esportiva: ainda adolescente, jogou futsal profissionalmente e chegou a ser goleiro do time italiano Real Rieti.

No entanto, foi em 2012 que sua vida tomou um rumo inesperado, trocou as quadras pela frente das câmeras e mergulhou de vez no universo do YouTube. Desde então, Rezende construiu um verdadeiro império digital. Criando séries com o jogo Minecraft, vídeos de desafios e pegadinhas com amigos, ele conquistou uma legião de fãs.

No Instagram, já ultrapassou 13 milhões de seguidores, enquanto no YouTube seu canal soma mais de 33 milhões de inscritos e incríveis 14 bilhões de visualizações. Um nome consolidado no entretenimento online.

Relacionamento com Virginia e disputa judicial

O namoro com Virginia começou quando ambos já eram figuras conhecidas nas redes sociais, o que transformou o casal em alvo constante dos holofotes. Contudo, o rompimento veio cercado de boatos, inclusive de uma possível batalha judicial.

Na época, rumores apontavam que Rezende teria processado Virginia por descumprimento contratual, já que ela fazia parte da agência dele e, após o término, teria desfeito o vínculo. Quem reacendeu essa história foi o influenciador Felca, em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, no fim de 2024.

“O Rezende processou a Virginia, porque ela tinha um contrato de fazer vídeos, só que ela terminou com ele e foi ficar com o Zé Felipe. Daí ele foi lá e processou em milhões”, contou ele. Depois, o próprio Rezende veio a público esclarecer o episódio.

“Saiu em alguns lugares que teria rolado um processo por um término de relacionamento. Isso não é verdade”, afirmou. Ele explicou que a questão foi contratual, com multa por quebra de contrato.“Foi isso que aconteceu, ela definiu, foi acordado e está tudo ok. […] Não tem intriga, não tem rancor, tem tempo, muito tempo. Deixa disso, já foi, já tá certo, tá tudo resolvido”, acrescentou.

Rezende apontado como pai de Maria Alice

Em agosto de 2024, mais uma polêmica tomou conta da internet. Boatos sem fundamento circularam sugerindo que Maria Alice, primogênita de Virginia, seria filha de Rezende. A teoria, completamente infundada, também envolvia os nomes de Zé Felipe e até de Neymar, sendo atribuída a cada um dos filhos da influenciadora.

Revoltada, Virginia respondeu de forma firme: “Absurdos que eu preciso ler. Mas já está toda a equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso. […] Não vou aceitar isso mais”, disparou ela na época.

A origem da especulação teria começado após uma declaração de Margareth Serrão, mãe de Virginia, durante o programa Sabadou, do SBT. Ao citar uma antiga briga da filha com Emily Garcia. O resultado: a influenciadora chegou a ameaçar expor segredos da ex-mulher de Zé Felipe.