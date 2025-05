virginia-fonseca-vira-meme-em-quadro-da-globo:-“rainha-da-beteria”

A noite de domingo (25/5) ferveu as redes sociais após o Fantástico debochar da indicação de Virginia Fonseca para Rainha de Bateria da Grande Rio. A influenciadora viralizou nas redes sociais após o quadro Isso a Globo Não Mostra fazer uma paródia com o assunto.

Na gravação, aparecem cenas da esposa de Zé na CPI e no dia do anúncio da agremiação de Duque de Caxias: “Tem aposta nova na folia, é a Rainha da ‘Beteria’”, começou a música, antes de completar:

“Que transformou em Carnaval a CPI/ Pode apostar que é por amor que ela está aí/ Bet, bet, bet, bet forte o tamborim/ Nunca vi uma rainha que amasse samba assim/ Bet, bet, bet, bet forte o tamborim/ Põe tigrinho na avenida pra rolar mais um din din”, encerrou.

Reação dos internautas

No X, antigo Twitter, alguns internautas se divertiram com a situação: “Demente pra enganar povo no depoimento e arrumada pra enganar no samba. Esse povo brasileiro tá enlouquecido”, afirmou uma. “Passada”, afirmou outra. “eu vou falecer kkkk”, divertiu-se uma terceira. “Kkkkkkkk a Globo enlouqueceu kkk”, afirmou mais uma.

Outros ainda criticaram o comportamento da emissora dos Marinho: “Aí, vai pro break: anuncio da Bet Nacional”, pontuou uma. “Mas Serena, você passa propaganda de Bet em quase todos os intervalos comerciais rsrsrs”, escreveu outro. “Aí, logo depois entra um comercial da Bet Nacional hahaha hipócritas! Quero ver a Virginia metendo um processo em vocês!”, postou um terceiro. “A Virginia tá incomodando a Globo aos sábados. Tá erradíssima, mas a Globo tá muito pior”, analisou mais uma.

Virginia Fonseca posa com tamborim na Sapucaí

Web detona Virginia na Grande Rio: "Trocou CR7 por Luva de Pedreiro"

Virginia foi confirmada como Rainha de Bateria da Grande Rio

Virginia ao lado de Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio

Virginia Fonseca posa com integrantes da escola de samba de Duque de Caxias

Virginia Fonseca

Carol Castro detona reinado de Virginia na Grande Rio: "Sem luz"

Carol Castro e Virginia Fonseca

Virginia Fonseca e a senadora Soraya Thronicke

A influenciadora Virginia Fonseca comparece de moletom para depor na CPI das Bets

Funcionários do Senado Federal fizeram filas e ficaram aglomerados em frente a Ala Senador Nilo Coelho, para ver e tirar foto com a influenciadora

A influenciadora Virginia Fonseca comparece nesta terça-feira (13) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado, que apura supostas irregularidades em casas de apostas pela internet

Virginia participou da CPI das Bets

Influencer foi um dos assuntos da semana

Funcionários do Senado Federal fazem filas e ficam aglomerados em frente a Ala Senador Nilo Coelho, para ver e tirar foto com a influenciadora Virginia Fonseca que comparece nesta terça-feira (13) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado, que apura supostas irregularidades em casas de apostas pela internet.

A escolha do moletom — peça casual, confortável e distante do formalismo do ambiente político — também contribui para a construção dessa figura mais humana, acessível

Virginia Fonseca em Paris

Influencer prestou depoimento na CPI das Bets

