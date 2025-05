Virginia incomodou família de Zé Felipe ao virar rainha da Grande Rio

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe continua movimentando os bastidores dos famosos. Agora, a coluna Fábia Oliveira revela com exclusividade mais um desdobramento ennvolvendo o ex-casal que se tornou um dos mais influentes das redes sociais nos últimos anos.

Segundo fontes ouvidas com exclusividade pela coluna, a escolha de Virginia de aceitar o convite para ser rainha de bateria da escola de samba Grande Rio não caiu bem entre os familiares do cantor.

Carnaval visto como vulgar

Pessoas próximas garantem que familiares de Zé Felipe, incluindo nomes como Poliana Rocha e Leonardo, nunca aprovaram o envolvimento dela com o universo do carnaval, considerando a celebração como algo vulgar e distante dos valores do núcleo familiar.

Na semana passada, Virginia Fonseca confirmou oficialmente que será a nova rainha de bateria da Grande Rio. O anúncio foi feito diretamente na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A influenciadora assumirá o posto deixado pela atriz Paolla Oliveira, que esteve à frente da bateria da agremiação de Caxias por sete anos.

Zé Felipe e Virginia Fonseca

Virginia e Zé Felipe

Virginia e Zé Felipe anunciaram separação no dia 27 de maio

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o término do casamento

Virginia e Zé Felipe

Web detona Virginia na Grande Rio: “Trocou CR7 por Luva de Pedreiro”

Virginia foi confirmada como Rainha de Bateria da Grande Rio

Virginia Fonseca posa com integrantes da escola de samba de Duque de Caxias

O anúncio do fim do casamento

Nas redes sociais, Virginia e Zé Felipe fizeram uma postagem juntos e explicaram que continuam unidos, mas de uma forma diferente: agora como amigos, com o objetivo principal de cuidar dos três filhos. Eles afirmaram que o fato de não estarem mais juntos como casal não diminui o valor da família que construíram ao longo dos anos.

No texto, Virginia e Zé Felipe afirmaram ainda que a decisão foi tomada com honestidade, em vez de manter uma relação apenas por aparência.

O ex-casal fez questão de destacar que viveram a relação de forma intensa, celebraram a chegada dos filhos e foram parceiros em todas as fases. Afirmaram ainda que continuam torcendo um pelo outro e desejam seguir em paz, com sabedoria para cuidar de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os frutos do amor que viveram.