Virginia manda apagar desenho da família de jato após separação

O fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe continua movimentando o mundo das celebridades. E segundo informações obtidas com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira, a influenciadora digital está decidida a seguir em frente, sem chances de reconciliação. Ela, inclusive, já vem tomando algumas medidas mais drásticas em relação ao ex como, por exemplo, pedir a remoção do adesivo da família nos jatinhos particulares.

Fontes da coluna revelaram que profissionais já começaram a remover o tradicional adesivo com as caricaturas da família — Virginia, Zé Felipe e os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — dos jatinhos particulares que o casal costumava usar. A coluna também teve acesso a um vídeo exclusivo que mostra o exato momento em que a imagem começa a ser retirada da fuselagem da aeronave.

O pedido de Virginia Fonseca é que todo o desenho seja removido, dentro e fora do jatinho.

Enquanto os fãs seguem tentando entender os rumos dessa separação, Virginia vem dando sinais claros de que está pronta para escrever um novo capítulo, sem Zé Felipe.

Após a publicação a nota, a assessoria de Virginia Fonseca informou que a aeronove não pertence mais ao ex-casal. “A informação publicada a respeito do avião de Virginia e Zé Felipe não procede. A aeronave que aparece no vídeo, que tem circulado nas redes sociais não é mais do ex-casal”.

O anúncio do fim do casamento

Na última terça-feira (27/5), Virginia e Zé Felipe fizeram uma postagem juntos e explicaram que continuam unidos, mas de uma forma diferente: agora como amigos, com o objetivo principal de cuidar dos três filhos. Eles afirmaram que o fato de não estarem mais juntos como casal não diminui o valor da família que construíram ao longo dos anos.

No texto, Virginia e Zé Felipe afirmaram ainda que a decisão foi tomada com honestidade, em vez de manter uma relação apenas por aparência.

O ex-casal fez questão de destacar que viveram a relação de forma intensa, celebraram a chegada dos filhos e foram parceiros em todas as fases. Afirmaram ainda que continuam torcendo um pelo outro e desejam seguir em paz, com sabedoria para cuidar de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os frutos do amor que viveram.

Leia o comunicado na íntegra:

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos.

Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.

Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.

Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente”.