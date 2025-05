Virginia reage a texto sobre reconciliação com Zé Felipe; leia

Virginia Fonseca reagiu a uma publicação nas redes sociais, com uma mensagem reflexiva sobre o fim de seu relacionamento com Zé Felipe. O ex-casal anunciou o término do casamento na noite de terça-feira (27/5), pegando todos de surpresa.

A postagem, feita pelo conferencista cristão André Vitor, repercutiu entre os seguidores da influenciadora e do cantor, por trazer uma visão otimista sobre o término. E na publicação, Virginia deixou sua curtida, acendendo um alerta de esperança nos fãs.

Leia também

O que dizia o texto

André Vitor escreveu: “Qualquer coisa dita longe da intimidade em que todos de fato sabem quem são, o que vivem e o que passam é mero julgamento dos espectadores da vida “dos sonhos” que as redes sociais todos os dias coloca na vitrine! Contudo quis vir aqui sem julgamento para considerar coisas que possam edificar alguém”.

Virginia e Zé Felipe anunciaram separação no dia 27 de maio

Virginia e Zé Felipe estavam casados há cinco anos

Virginia Fonseca publica vídeo com Zé Felipe após separação

Virginia e Zé Felipe no Japão

Zé Felipe e Virginia tem três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o término do casamento

Virginia deu indícios de separação de Zé Felipe antes de anúncio

E continuou: “O Zé Felipe e a Virginia são (ainda não vou conjugar no passado) um casal extremamente jovem, lindos, com 3 filhos maravilhosos, bem sucedidos profissionalmente e com inúmeras oportunidades raras de viverem tantas coisas que muitos sonham. Contudo, nos desgastes do dia a dia (que todo casal passa), na falta de ambientes (mesas) de crescimento, na ausência de melhores conselheiros e mentores por perto e sendo atropelados pela rotina que pede tanto deles diariamente, podem ter naufragado no mar desses desafios”, pontuou André.

De acordo com o escritor, Deus ainda teria planos para a família: “Minha oração é que Deus dirija eles em cada decisão com sabedoria e maturidade, afinal, eles sempre comunicaram ter uma parceria incrível e um relacionamento leve (mesmo passando pelas turbulências)! Acredito que eles pensaram muito para tomarem essa decisão, mas não a vejo como uma PALAVRA FINAL porque Deus AINDA TEM PLANOS PARA ESSA FAMÍLIA!”.

O cristão encerrou: “Planos de paz e de novos caminhos ainda mais sábios e altos! E, por fim, esse post tem o intuito de trazer essa principal reflexão: GENTE PRECISA DE GENTE e quanto maior você se tornar, mais será importante você se cercar de pessoas sábias que te aconselhem, espirituais que orem por você, saudáveis emocionalmente que te deem suporte e preciosas ao ponto de sempre te ajudarem a manter sua essência, sua paz e suas alianças! E em toda situação e circunstância, sempre lembre: A VISÃO É O COMBUSTÍVEL DA PERMANÊNCIA!”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Vitor (@andrevitor7)

O anúncio do fim do casamento

Nas redes sociais, Virginia e Zé Felipe fizeram uma postagem juntos e explicaram que continuam unidos, mas de uma forma diferente: agora como amigos, com o objetivo principal de cuidar dos três filhos. Eles afirmaram que o fato de não estarem mais juntos como casal não diminui o valor da família que construíram ao longo dos anos.

No texto, Virginia e Zé Felipe afirmaram ainda que a decisão foi tomada com honestidade, em vez de manter uma relação apenas por aparência.

O ex-casal fez questão de destacar que viveram a relação de forma intensa, celebraram a chegada dos filhos e foram parceiros em todas as fases. Afirmaram ainda que continuam torcendo um pelo outro e desejam seguir em paz, com sabedoria para cuidar de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os frutos do amor que viveram.

Leia o comunicado na íntegra:

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos.

Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.

Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.

Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente”.