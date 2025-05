Virginia revela expectativa para estreia no Carnaval em 1ª visita à Grande Rio

Virginia Fonseca pisou pela primeira vez no barracão da Grande Rio nesta quinta-feira (22/5). Logo ao chegar, ela conheceu a sala especial da agremiação, a “Carnaval Experience”, e contou que sua ficha começou a cair. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a rainha não escondeu a empolgação ao ver tudo de perto e revelou quais são as expectativas para a estreia.

Recém-anunciada como o novo rosto à frente da bateria da agremiação, Virginia partiu do sambódromo direto para o barracão, onde a escola se prepara para a folia. Assim que entrou no local, a influenciadora ficou maravilhada e exaltou cada detalhe, mesmo com o espaço ainda sendo desmontado antes do início da preparação para mais um Carnaval.

Inclusive, a apresentadora conheceu um espaço superespecial da Grande Rio, a “Carnaval Experience”, uma sala exclusiva usada para receber visitantes do mundo todo interessados em conhecer os bastidores da festa. Virginia ficou encantada e contou que a ficha começou a cair: “Acho que sim, estou super feliz, super empolgada. Acho que caiu, não sei”, brincou.

Quando o assunto é a estreia na avenida, nossa repórter contou que os ensaios costumam reunir cerca de 40 mil pessoas. Com a chegada de um nome como Virginia, a expectativa é que esse número dobre, ao que ela respondeu com um agradecimento: “Tomara, Deus te ouça! Tomara, mas eu já estou super feliz”, declarou.

“Estou recebendo carinho de todo mundo, então estou super feliz, super empolgada. Se Deus quiser, vamos receber aí 80 mil e o Carnaval vai ser incrível, vai ser uma energia maravilhosa e vai ser tudo abençoado, é isso!”, a apresentadora encerrou revelando seu desejo de viver uma folia abençoada e comemorou a nova fase.