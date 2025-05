Virginia surge em Paris após sumiço e rumores de crise no casamento

A influenciadora Virginia Fonseca causou alvoroço entre seus milhões de seguidores neste domingo (25/5) ao não publicar absolutamente nada nas redes sociais. A ausência repetina, entretanto, acabou pela tarde. A loira surgiu em Paris, na França, e voltou a compartilhar conteúdos.

Sem revelar o motivo de sua viagem, Virgínia ainda afastou os rumores de crise com Zé Felipe ao aparecer dançando o novo hit do marido, a música Mina Bandida. “Aprendendo a coreografia da música do gato”, disse.

Além disso, como de costume, voltou a postar detalhes da rotina. A ausência das redes notada pelos fãs provavelmente se deu por conta da viagem para o continente europeu.

Vale dizer que a influenciadora não levou os filhos para a viagem. As três crianças, Maria Alice, Flor e o pequeno Zé Leonardo, foram vistas passando o dia com os avós na Fazenda Talismã. Zé Felipe, marido de Virgínia, também apareceu discretamente nas redes e não fez comentários sobre uma possível viagem para Paris.