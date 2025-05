Virginia tratava Zé Felipe com frieza e grosseria, diz fonte

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe continua movimentando os bastidores e ganhando novos capítulos. Desta vez, a coluna Fábia Oliveira revela com exclusividade mais um ponto delicado sobre o fim do casamento que durou cinco anos e foi um dos mais comentados do meio artístico.

Segundo fontes exclusivas da coluna, a relação entre os dois já vinha desgastada há tempos, com relatos de que Virginia tratava o cantor de forma fria e grosseira em diversas situações.

Tratado como funcionário

Pessoas próximas afirmam que o comportamento de Virginia era ríspido e que Zé Felipe, descrito como alguém extremamente apaixonado, muitas vezes se submetia a situações desconfortáveis.

Um exemplo citado foi o pedido para que ela deixasse de seguir o ex-namorado Rezende nas redes sociais, o que nunca foi atendido pela influenciadora.

Há quem diga que o cantor parecia mais um funcionário à disposição da influenciadora, tamanha era a entrega dele à relação, enquanto a blogueira excluia, inclusive, pessoas próximas ao cantor ao longo da relação.

Zé Felipe e Virginia Fonseca

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o término do casamento

Virginia deu indícios de separação de Zé Felipe antes de anúncio

Virginia e Zé Felipe

Virginia e Zé Felipe anunciaram separação no dia 27 de maio

O anúncio do fim do casamento

Nas redes sociais, Virginia e Zé Felipe fizeram uma postagem juntos e explicaram que continuam unidos, mas de uma forma diferente: agora como amigos, com o objetivo principal de cuidar dos três filhos. Eles afirmaram que o fato de não estarem mais juntos como casal não diminui o valor da família que construíram ao longo dos anos.

No texto, Virginia e Zé Felipe afirmaram ainda que a decisão foi tomada com honestidade, em vez de manter uma relação apenas por aparência.

O ex-casal fez questão de destacar que viveram a relação de forma intensa, celebraram a chegada dos filhos e foram parceiros em todas as fases. Afirmaram ainda que continuam torcendo um pelo outro e desejam seguir em paz, com sabedoria para cuidar de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os frutos do amor que viveram.