Virginia vira alvo de investigação sigilosa após divórcio: ‘Terá prejuízos’

Virginia Fonseca e Zé Felipe oficialmente terminaram o casamento nesta terça-feira (27). Segundo a Sensitiva Jéssica, o divórcio é só o início de uma enorme sequência de tragédias acontecendo na vida do ex-casal mas, principalmente, na vida da influenciadora. A taróloga garante que a ex-nora de Leonardo está sendo alvo de uma investigação sigilosa.

“Ela terá que responder por isso de alguma forma. Como eu disse antes, ela terá prejuízos. Mas, pra que não sejam maiores, eles precisam desvincular patrimônio”, contou a vidente. Vale lembrar que recentemente Virginia foi ouvida pela CPI das Bets que, segundo Jéssica, pode estar escondendo um enorme segredo da influenciadora.

“A situação das Bets veio para esconder, ocultar, colocar por debaixo dos panos outro golpe financeiro muito maior no Brasil. Está previsto para ser exposto até o fim do ano. Inclusive, isso já está sendo usado em outros casos, como no INSS”, disse.

Teve traição?

Segundo Jéssica, é bem provável que a traição de fato aconteceu. “Eu vi uma pessoa muito próxima dele, motivando ciúmes. O que me deixa em dúvida sobre isso, pois vejo que da parte do José existe muita admiração e amor. Porém, um desgosto no coração dele. Algo vem incomodando esse casamento há alguns meses”, disse.

Isso, inclusive, mexeu com o lado emocional da famosa: “Vejo ela muito infeliz, muito magoada e se sentindo pouco acolhida. É como se ele tivesse deixado ela de lado. Ela está com um excesso muito grande voltado para o físico, tentando agradar ‘algo’ — que nem ela mesma sabe o que é”.

Jéssica indica que Virginia busque apoio espiritual o quanto antes: “Essa menina vai precisar cuidar muito do emocional dela, porque ela não vai dar conta de tudo que vai cair sobre ela. Muita tribulação sobre a vida dela entre os dias 25 e 26 junho”.