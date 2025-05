Vivi Noronha desabafa após prisão de Poze: “Foi desumano”

A influenciadora digital Viviane Noronha se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (29/5) sobre a prisão de seu marido, o cantor MC Poze. O funkeiro foi detido por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro e é acusado de manter uma “sólida relação” com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Nos stories de seu perfil no Instagram, Viviane compartilhou um protesto feito pelo músico Oruam, amigo de Poze, que publicou a foto dos três filhos do funkeiro com a legenda: “Explica para uma criança por que seu herói vive dentro das grades”.

Apontou perseguição

A influenciadora também apontou perseguição e preconceito como possíveis motivações para a prisão do marido:

“Eles distraem a população do que realmente importa. Distraem de pessoas que realmente deveriam ser presas e da bagunça que está o Brasil! Tenho observado que quanto mais o pobre (principalmente o favelado) fica rico, mais eles ficam atrás feito carniceiros! Não se distraiam, não acreditem na mídia!!!”, escreveu.

Viviane ainda relatou aos seguidores como teria sido a abordagem dos policiais, afirmando que foi impedida de segurar sua filha e que Poze não pôde vestir uma camiseta.

Falou em humilhação

“Foi humilhante, foi desumano e foi cruel. Não existiu humildade, não existiu compaixão a nós, nossos filhos. Vocês são isso: tiram a esperança do preto favelado. Nem o mínimo vocês tiveram, que foi educação!”, desabafou.

Ela afirmou que estava dormindo no momento da prisão e que sequer conseguiu trocar de roupa:

“Eu estava dormindo à vontade, dentro do meu quarto, na minha casa, com a minha filha Júlia do lado, e nem a roupa eu pude trocar. Minha filha na cama e vocês não queriam deixar nem eu pegá-la no colo. É disso que vocês gostam: oprimir. O mínimo vocês não podiam fazer, né? Marlon colocar um chinelo e uma blusa. Mas envergonhar e humilhar conta mais, né? Marlon é resistência e vocês são lixos.”

Desabafo publicado por Viviane Noronha no Instagram

Desabafo publicado por Viviane Noronha no Instagram

Poze do Rodo falou rapidamente com a imprensa na saída da delegacia

Poze do Rodo passa por audiência de custódia

MC Poze

MC Poze e Vivi Noronha

Vivi Noronha e MC Poze

Cantores se pronunciaram para defender o MC

Mulher de Poze se desespera após prisão do marido: “Não aguento mais”

MC Poze do Rodo e Neymar

MC Poze do Rodo

Entenda o caso

O cantor Poze do Rodo foi preso temporariamente por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Conforme as investigações, Marlon Brendon Coelho Couto — nome de batismo do artista — mantém uma “relação sólida” com membros da alta cúpula do Comando Vermelho (CV), uma das principais facções criminosas do estado.

De acordo com os levantamentos da DRE, Poze costuma marcar presença em eventos promovidos por traficantes em comunidades como o Complexo do Alemão e a Cidade de Deus. Nessas ocasiões, é comum a exibição de armamento pesado, incluindo fuzis, em meio ao público. As investigações também apontam que o funkeiro realizava apresentações que teriam sido financiadas pelo CV, contribuindo, assim, para o esquema de lavagem de dinheiro da organização.