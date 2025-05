Vivi Noronha rebate críticas sobre MC Poze ter pedido para ficar na ala do CV

Nesta sexta-feira (30/5), pela rede social, Vivi Noronha rebateu as críticas de que MC Poze do Rodo anda recebendo após pedir para ficar na ala do Comando Vermelho (CV), na prisão em Bangu 3, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi preso na última quinta-feira (29/5) e está sendo investigado por apologia ao crime e envolvimento com a facção criminosa.

“O meu dia já começou sendo péssimo. Estou vendo todas as notícias tendenciosas e me sinto cada vez mais mal com tudo isso. Vocês queriam que o Marlon fizesse o que? Pelo amor de Deus…olhem de onde ele veio, todo mundo aqui sabe disso, todo mundo sabe muito bem!”, iniciou ela no Instagram.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram/montagem MC Poze do Rodo e Vivi Noronha Instagram Vivi Noronha Reprodução Vivi Noronha e MC Poze do Rodo Instagram Voltar

Próximo

Segundo ela, seu marido é “cria”. “Ele não tem culpa que o sistema é dividido. O Marlon gera emprego pra mais de 120 pessoas. Essas famílias são sustentadas através do trabalho dele e da música dele. Ninguém fala disso, ninguém fala principalmente dos impostos que estão pagos”, finalizou a influenciadora.

Fontes da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) declararam ao Metrópoles que o funkeiro pediu para ficar em ala dominada pelo Comando Vermelho (CV), em Bangu 3, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. O artista temia por sua segurança caso fosse encarcerado com integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), facção rival do CV.

Ele ainda afirmou para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) ter ligação com a facção Comando Vermelho, por esse motivo foi encaminhado para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 3, para uma ala que abriga apenas presos identificados como integrantes da mesma facção.