Viviane Araújo aposta em nova profissão e entra no ramo infantil

Das passarelas do samba para o ramo infantil… A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que Viviane Araújo está prestes a dar um novo passo na carreira, desta vez, fora das telinhas e da avenida. A atriz vai mostrar seu lado empresária e se tornar sócia de uma casa de festas infantil no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O projeto é uma parceria com Tio Beto, criador da Tio Beto Produções, empresa de personagens vivos e queridinha das festas infantis de famosos. De acordo com fontes da coluna, foi ele quem convidou Viviane Araújo para entrar na sociedade.

Ainda segundo fontes da coluna, a nova casa de festas será inaugurada oficialmente em julho. Uma festa de lançamento está prevista para o início de agosto.

Em uma recente postagem nas redes sociais, Tio Beto falou sobre a inauguração, no entanto, sem dar grandes detalhes. Ele também não mencionou a participação de Viviane Araújo no novo negócio.

“É com o coração transbordando de alegria que apresento oficialmente a Pé de Carambola… Uma casa de festas infantil criada para celebrar os grandes momentos da vida. Cada detalhe foi pensado com muito carinho para que crianças e famílias vivam experiências únicas, cheias de afeto, fantasia e memórias inesquecíveis. Estamos nos ajustes finais, e logo as portas vão se abrir para receber muita alegria, risos e histórias felizes”, escreveu em uma recente publicação.