Noronha reuniu familiares, amigos e fãs para cobrar liberdade do MC, que também responde por suposto envolvimento com o crime organizado. O cantor Oruam, que já havia se manifestado contra a prisão, também estava presente.

Exibindo cartazes com os dizeres “MC não é bandido”, “Paz, justiça e liberdade” e “Fora o racismo”, Vivianne usava uma camisa estampada com uma foto em que ela está com o marido e os três filhos que tem com ele.

“MC NÃO É BANDIDO! Seremos resistência!”, diz a legenda da publicação.

Ligação com o Comando Vermelho

Após vir a público a informação de que Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, afirmou, ao responder no prontuário de ingresso no sistema prisional do Rio de Janeiro, ter vínculo com o Comando Vermelho (CV), a esposa do cantor, Viviane Noronha, declarou estar revoltada com repercussão.

Por meio de vídeos publicados em suas redes sociais, ela declarou que as notícias são tendenciosas. “O Marlon é cria da onde ele vai fazer o que me diz o que ele tem que fazer?”, perguntou.

Viviane continuou dizendo que esse é um procedimento básico. “Ele vai chegar (na penitenciária) e vai precisar ir para algum lugar, como acontece como todo mundo, mas o Marlon é famoso, então ele tem que ser exposto e humilhado”, disse, indignada.