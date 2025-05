vizinhos-sobre-homem-que-queria-explodir-bomba:-“era-tranquilo”

O homem que ameaçou explodir uma bomba no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), na última quinta-feira (22/5), aparentava ser uma pessoa tranquila, segundo os seus vizinhos.

Flávio Pacheco da Silva (foto em destaque) trabalha como ajudante de pedreiro e mora há mais de dois anos na Estrutural, ao lado de sua esposa, Stephanie Cristine, das duas filhas e de seu irmão, José Carlos.

A reportagem ouviu alguns vizinhos, que definiram Flávio como uma pessoa “tranquila” e “gente boa”. Uma mulher que não quis se identificar informou que ficou surpresa com a atitude do vizinho. “Ele tratava todos muito bem, pagava aluguel em dia, cuidava bem das filhas, pagava transporte escolar”, contou.

De acordo com a moradora, Flávio, José e Stephanie apresentavam problemas psiquiátricos, chegando a receber atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Para ela, um transtorno mental pode ser a principal razão para a tentativa de explodir uma bomba na Esplanada.

Outras vizinhas de esquina da casa da família relataram que Flávio pouco aparecia na rua e não haviam tomado conhecimento de que ele tinha tentado explodir uma bomba.

“Moro aqui desde 2010 e a gente pouco vê ele, mas nunca houve nenhum tipo de problema. Nós conhecemos mais o irmão, que geralmente vende produtos na feira aqui perto”, contou.

O que aconteceu

Pouco antes das 16h, a PMDF foi acionada para averiguar suspeita de bomba no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) após trabalhadores relatarem ter ouvido uma explosão do lado de fora. Deu-se início, então, à Operação Petardo.

Às 16h20, a PMDF confirmou que o homem tinha um pacote suspeito e recusava-se a se afastar do local, levantando indícios de potencial ameaça.

Com a chegada do esquadrão antibombas, áreas dos prédios foram isoladas, e servidores foram orientados a se afastar.

O suspeito falava que queria entrar no Ministério porque teria tido algum processo negado.

O rapaz estava com a esposa e as duas filhas, segurando uma delas no colo.

O irmão dele também estava presente. Ele disse que o homem teria a prática de “jogar” esse tipo de artefato na rua em que mora. “Ele jogou a bomba [na área externa do ministério], e eu saí do lugar. Ele tá com bombinhas. Ele solta bomba no meio da rua o dia inteiro”, disse.

Por volta das 17h, ele foi contido e levado ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) com a família. Depois, conduzido à sede da Polícia Civil (PCDF) para prestar depoimento.

Nesta sexta-feira (23/5), ele passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada.

Infância em Minas

O Metrópoles visitou a casa simples onde a família vive de aluguel, e encontrou José Carlos no quintal, em meio a alguns brinquedos de criança que estavam espalhados.

O irmão do preso informou que sua cunhada, Stephanie, segue no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), e que as sobrinhas estão sob cuidado de assistentes sociais.

Flávio Pacheco e José nasceram e foram criados em João Pinheiro, Minas Gerais. Ele veio a Brasília há alguns anos e conheceu Stephanie, com quem teve duas filhas está à espera de mais um filho. Um ano depois, José se juntou aos familiares.

Leia também

Pai africano

De acordo com José, Stephanie é brasiliense, mas o pai dela seria um diplomata africano, não sabendo informar a identidade e a nacionalidade. Nenhum dos vizinhos soube informar sobre uma possível nacionalidade estrangeira. “Ela apenas comentou uma vez que o pai tinha ido embora e não voltaria mais”, disse uma vizinha.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, Stephanie chegou a morar em outro país e estaria tentando voltar para o local.

“Se tratava de um casal em que a esposa morou em um outro país e o marido deseja retornar para o país dela. Ele é brasileiro, com dois filhos que ela tem, e agora ela também está grávida de novo e há uma dificuldade na autorização do país [de origem]”, contou Dias, sem citar o país da mulher.

Veja as imagens do ocorrido:

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

Homem teria lançado bombinhas de São-João próximo à entrada do Ministério do Desenvolvimento Social

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 2 de 9

Policiais militares tentam conversar com o suspeito

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 3 de 9

Duas crianças estavam no local com o suspeito

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 4 de 9

CBMDF atuou na ocorrência

5 de 9

PMDF atuou na ocorrência

6 de 9

Acompanhado pela família, homem ameaça explodir bomba no Ministério do Desenvolvimento Social

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 7 de 9

PM do DF atua na ocorrência

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 8 de 9

PM do DF atua na ocorrência

9 de 9

Flávio Pacheco da Silva, autor da ameaça de bomba

Reprodução

“A gente utilizou o tiro disruptivo em um [um dos explosivos caseiros] e desmantelou, tudo ok. Mas, no segundo, detonou. Ou seja, tinha uma concentração de pólvora”, informou a PM. “Fumaça branca é indicativo de pólvora”, explicou o porta-voz da corporação, major Raphael Broocke.

Veja os vídeos da desativação:

A princípio, Flávio seguirá na carceragem da Polícia Civil do DF (PCDF) durante o fim de semana e, nos próximos dias, seguirá para o Complexo Penitenciário da Papuda.

A mulher, gestante, deve seguir internada. As filhas seguirão com auxílio de assistentes sociais.