Você tem apenas 24 horas para resgatar grandes jogos grátis da Epic Store; veja lista

A Epic Games Store está encerrando mais uma leva de jogos gratuitos — e dessa vez, o destaque vai para dois títulos que fizeram barulho: SIFU e Deliver At All Costs. Se você ainda não adicionou os games à sua biblioteca, o momento de agir é agora. Eles ficarão disponíveis sem custos só até esta quinta-feira, dia 28 de maio, ao meio-dia (horário de Brasília).

Ao todo, são três jogos gratuitos nesta semana: SIFU, Deliver At All Costs e Gigapocalypse. Basta resgatar qualquer um deles dentro do prazo e ele será seu para sempre, sem nenhuma pegadinha. Para quem está economizando e quer novos jogos sem gastar nada, vale a pena aproveitar a promoção.

Como resgatar os jogos grátis da Epic Games?

Para garantir SIFU, Deliver At All Costs e Gigapocalypse gratuitamente, basta acessar a Epic Games Store, fazer login com sua conta (ou criar uma nova, se ainda não tiver) e clicar em “Obter” nos jogos em destaque da semana. Uma vez adicionados à biblioteca, eles serão seus para sempre.

Confira os links para resgatar cada um dos jogos abaixo!

Mas fique ligado, pois o prazo é curto. Os jogos só estarão disponíveis de graça até esta quinta-feira, dia 28 de maio, às 12h (horário de Brasília). Depois disso, voltam ao preço original, com novos títulos ficando grátis na loja.

Conheça SIFU

SIFU é um aclamado jogo de ação e artes marciais criado pela Sloclap, que combina combates intensos com uma narrativa profunda de vingança. No papel de um jovem discípulo de Kung Fu, você enfrentará inimigos letais enquanto domina técnicas de luta cada vez mais complexas.

O grande diferencial está no sistema de envelhecimento: a cada morte, seu personagem retorna mais velho — e com menos chances de errar novamente. A expansão gratuita Arenas, adicionada recentemente, reforça ainda mais a longevidade do game, trazendo novos modos de desafio, mapas inéditos e oportunidades extras de aprimorar sua maestria.

Para quem curte jogos desafiadores, com um estilo gráfico bonito e artes marciais, vale a pena dar uma chance ao game.

Deliver At All Costs foi lançado semana passada

Se você gosta de jogos com mecânicas malucas e muito carisma, Deliver At All Costs é a pedida certa. Ambientado em 1959, o jogo coloca você no papel de Winston Green, um entregador que precisa completar missões surreais — como entregar um peixe gigante ou lidar com bombas prestes a explodir — enquanto enfrenta caos urbano e uma sociedade imprevisível.

A proposta mistura ação, destruição e uma boa dose de humor com elementos de mundo semiaberto. Você pode explorar cenários tanto a pé quanto com veículos, e tudo ao redor é altamente destrutível. Com uma bela estética, o jogo da Konami foi lançado na semana passada, o que torna o título o mais recente da lista de games grátis da Epic Store.

E o que é Gigapocalypse?

Gigapocalypse é o terceiro jogo gratuito da semana, oferecendo uma experiência completamente diferente: aqui, você controla monstros gigantes — os famosos kaijus — e destrói cidades em um banho de caos e nostalgia retrô. A ação é rápida, divertida e acompanhada por elementos de evolução e personalização dos monstros.

O visual em pixel art é um show à parte, remetendo a jogos clássicos dos anos 1990. Além de sair esmagando tudo por onde passa, seu kaiju pode ser alimentado, treinado e equipado com upgrades. Tudo isso com trilha sonora vibrante e um ritmo perfeito para sessões de jogo mais casuais.

A Epic vai liberar novos jogos grátis amanhã?

Como de costume, a Epic Games Store vai liberar novos títulos gratuitos a partir do meio-dia desta quinta-feira (23). Ainda não sabemos quais serão os jogos da próxima leva, mas considerando os grandes nomes das últimas semanas, vale a pena ficar de olho.

Continue ligado aqui no Voxel para descobrir os próximos lançamentos gratuitos e garantir que nenhum jogo bacana escape do seu radar. Afinal, reforçar a biblioteca sem gastar nada é sempre uma boa ideia.