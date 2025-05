“Vou pousar em água não”: cantor baiano se desespera com comentário sobre pouso de avião no Acre

O cantor baiano Theuzinho, de 19 anos, protagonizou um momento divertido que vem circulando nas redes sociais. Durante um vídeo, um homem comentou com o artista que o avião iria pousar na água, fazendo Theuzinho reagir com certo desespero: “Vou pousar em água não!”. A situação gerou risadas, especialmente porque o Acre, estado para onde ele estaria indo, não tem mar, e aviões não pousam em água.

Theuzinho nasceu em Salvador e iniciou sua carreira aos 16 anos. Ele ganhou destaque nas redes sociais após ser descoberto pelo influenciador digital Cristian Bell, consolidando-se rapidamente como um dos nomes mais populares entre os jovens fãs do arrocha e da sofrência. Com mais de 2 milhões de seguidores, o cantor acumula sucessos como “Não Tente Me Impedir”, “Meu Jeito de Amar” e “Pense em Mim”.

Apesar da curiosidade dos fãs, ainda não há informações oficiais sobre a data e local exatos da apresentação do cantor no Acre. Enquanto isso, o vídeo da reação espontânea de Theuzinho diverte internautas e mostra o lado mais descontraído do artista.

A brincadeira reforça a proximidade do cantor com seu público e sua naturalidade diante de situações inusitadas, gerando um conteúdo leve e divertido, muito compartilhado principalmente pelos jovens que acompanham sua música.

Veja o vídeo: